Android 17 Beta 1 alle porte: Google avvia il nuovo ciclo di sviluppo

Google è pronta a inaugurare una nuova fase per il suo sistema operativo mobile. L’azienda ha confermato l’arrivo imminente di Android 17 Beta 1. L’annuncio accompagna il rilascio di Android 16 QPR3 Beta 2.1. Quest’ultimo rappresenta una delle tappe finali prima della build stabile. Il nuovo Android 17, nome in codice Cinnamon Bun, segna l’inizio del prossimo ciclo annuale. La prima beta sarà basata proprio sulla piattaforma Android 16 QPR. Questo garantirà un punto di partenza già ottimizzato. Le ultime correzioni e i miglioramenti di stabilità saranno inclusi.

Gli utenti iscritti al programma Android Beta riceveranno l’aggiornamento automaticamente. Non sarà necessario effettuare operazioni manuali. Internamente la build è identificata come “26Q2”. Il riferimento lascia intuire un rilascio stabile nel secondo trimestre 2026. Il calendario di sviluppo procede quindi senza rallentamenti. Google conferma una transizione fluida tra aggiornamenti trimestrali e major release. La prima beta non introdurrà rivoluzioni immediate. L’attenzione iniziale sarà rivolta soprattutto a prestazioni e stabilità. Le nuove funzioni emergeranno gradualmente nei mesi successivi. È una strategia ormai consolidata per il team Android. Il percorso verso la versione definitiva è ufficialmente iniziato.

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Cosa devono fare gli utenti prima del rilascio di Android 17 Beta 1

Google ha fornito indicazioni precise per chi testa Android 16 QPR3 Beta. Gli utenti che desiderano installare la versione stabile devono agire per tempo. Sarà necessario uscire dal programma beta prima del rilascio di Android 17 Beta 1. In caso contrario, il dispositivo verrà aggiornato direttamente alla nuova beta. Esiste una finestra per abbandonare il programma senza perdita di dati. È però fondamentale evitare l’installazione dell’OTA di downgrade.

Tale procedura comporta la cancellazione completa del dispositivo. Una volta passati ad Android 17 Beta, le opzioni cambieranno. La successiva opportunità di uscita senza wipe arriverà solo nelle fasi avanzate. Il periodo indicato è attorno a giugno 2026. La gestione delle tempistiche diventa quindi cruciale. Chi preferisce stabilità immediata deve pianificare con attenzione. Android 17 inizierà con un focus tecnico più che funzionale. Le novità più visibili arriveranno nel corso del programma beta. Google continuerà a costruire la nuova versione passo dopo passo. Il mondo Android si prepara così a un altro anno di evoluzione.