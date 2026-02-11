Honor Magic 9: le indiscrezioni parlano di modifiche al design

Honor non perde tempo e si prepara all’arrivo della nuova gamma Magic 9. A tal proposito, stanno circolando già numerosi rumori riguardo le possibili caratteristiche dei nuovi smartphone. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane concentrate sui display, ora le voci si allargano al design. A tal proposito, Honor sembra intenzionata a rimettere mano a uno degli elementi più riconoscibili degli ultimi modelli. La famosa “pillola” frontale, chiaramente ispirata alla Dynamic Island di Apple, potrebbe essere arrivata alla fine del suo ciclo. Una scelta che, se confermata, segnerebbe un cambio di rotta netto rispetto ai Magic 7 e Magic 8, che avevano fatto proprio quel dettaglio. Evidentemente, però, l’azienda non la considera più una strada da percorrere. Al suo posto si parla di una soluzione differente, come un layout a tre fori. Per ora si tratta solo di ipotesi, anche perché il progetto è ancora lontano dalla fase finale e il design definitivo potrebbe cambiare più volte prima del lancio ufficiale.

Honor Magic 9: la nuova gamma cambia design?

Riguardo gli schermi del nuovo dispositivo, invece, le informazioni sembrano un po’ più concrete. Tutta la gamma Magic 9 di Honor dovrebbe adottare pannelli piatti, abbandonando definitivamente le curvature. La lineup, secondo i rumor, sarà composta da tre modelli: Magic 9, Magic 9 Pro e un inedito Magic 9 Pro Max che andrebbe a posizionarsi ancora più in alto. Le dimensioni dei display suggeriscono una strategia più articolata rispetto al passato. Il modello base dovrebbe diventare più compatto, con una diagonale da 6,36 pollici, quindi più maneggevole rispetto all’attuale Magic 8. All’estremo opposto, il Pro o il Pro Max potrebbero spingersi fino a 6,85 pollici, superando i 6,71 pollici del Magic 8 Pro. Se tali rumor verranno confermati, Honor sembra voler differenziare molto di più i suoi flagship. Ciò puntando su identità più marcate e scelte di design meno conservative. Non resta che attendere e scoprire ulteriori dettagli sui nuovi smartphone Honor.