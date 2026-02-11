Honor 600 Lite, il portale Geekbench rivela il processore

Nei piani del produttore tech Honor c’è anche un nuovo smartphone appartenente alla gamma 600. Si tratta in particolare del modello noto con il nome di Honor 600 Lite. Di quest’ultimo se ne è parlato in rete diverse volta, sono arrivate anche svariate certificazioni. Ora, però, sono emersi in rete anche i benchmark del portale Geekbench, che ci hanno dato una conferma riguardo al processore che sarà presente a bordo.

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Honor 600 Lite, arrivano nuove conferme dal noto portale Geekbench

In queste ultime ore il prossimo smartphone del produttore tech Honor è stato avvistato in rete sul portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Honor 600 Lite. Quest’ultimo è stato registrato sul portale con il numero di modello MT6858 e questo ci indica ancora una volta un suo imminente arrivo. Dai benchmark, poi, possiamo avere ulteriori conferme riguardanti la scheda tecnica.

Secondo quanto riportato sul portale, a bordo sarà presente uno dei processori di casa MediaTek. La scelta sembra essere ricaduta sul soc MediaTek Dimensity 7100. Quest’ultimo dovrebbe essere supportato poi da diversi tagli di memoria. Il modello avvistato su Geekbench può contare in particolare su 8 GB di memoria RAM, ma saranno sicuramente resi disponibili ulteriori tagli di memoria. Il portale ci ha poi confermato la presenza del sistema operativo Android 16 ed è molto probabile che l’azienda personalizzerà l’interfaccia utente con la sua MagicOS 16.

Passiamo ora ad analizzare i punteggi. Il nuovo smartphone di casa Honor, in particolare, è riuscito a totalizzare 994 punti in single core e 3023 punti in multi core. Si tratta di punteggi dunque in linea con quelli degli smartphone appartenenti a questa fascia di prezzo. Ricordiamo che il prossimo Honor 600 Lite ha ricevuto fino ad ora numerose certificazioni di importanti enti, tra cui quello thailandese NBTC. Questo significa che il suo arrivo sul mercato è piuttosto vicino.