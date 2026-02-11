Google integra Gemini direttamente su ChromeOS

Google continua a spingere sull’integrazione dell’AI nei propri servizi e conferma ufficialmente l’arrivo di Gemini nel browser Chrome sui Chromebook Plus. Dopo le prime indiscrezioni delle settimane scorse, l’annuncio è arrivato dal blog ufficiale dell’azienda. Da qui è stato poi chiarito come la funzione sia già in distribuzione, anche se per ora limitata agli Stati Uniti.

Si tratta di un passo importante nella strategia di Google, che lo scorso anno aveva già portato Gemini in Chrome su Windows e macOS. In modo sorprendente, però, ChromeOS era rimasto escluso, nonostante si tratti del sistema operativo sviluppato direttamente dal colosso di Mountain View. Con questo aggiornamento, la situazione si allinea. Nel senso che anche i Chromebook diventano una piattaforma centrale per l’ecosistema AI di Google.

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Al momento la funzione è disponibile solo sui modelli Chromebook-Plus, cioè i portatili certificati con requisiti hardware più avanzati. Non è ancora chiaro se in futuro Gemini arriverà anche sui Chromebook-standard, né quando verrà estesa la distribuzione ad altri mercati oltre agli Stati Uniti. Come spesso accade con le novità di Google, è probabile un lancio graduale nei prossimi mesi.

Google porta l’intelligenza artificiale in uffici e scuole

L’integrazione di Gemini in Chrome non è pensata soltanto per l’uso domestico. Google sottolinea che la funzione è progettata anche per contesti aziendali e scolastici, presso cui può essere utile per automatizzare alcune attività quotidiane e migliorare la produttività. Nei Chromebook Plus, l’assistente AI compare nella barra laterale del browser e lavora direttamente sulle pagine aperte. Ciò significa che l’utente può chiedere riepiloghi, chiarimenti o suggerimenti senza cambiare applicazione o copiare manualmente i contenuti. In pratica, il browser diventa un vero assistente contestuale.

Tra le funzioni principali ci sono la possibilità di riassumere pagine web, chiarire concetti complessi, cercare informazioni specifiche e generare testi come email o post per i social. È disponibile anche Gemini Live, che permette di interagire con l’assistente tramite la voce, utile ad esempio per brainstorming o preparazione a riunioni. Dal punto di vista della gestione aziendale, la funzione è attiva di default nei contesti Workspace, ma gli amministratori possono disattivarla manualmente se necessario.

Insomma, con questa mossa, Google rafforza la presenza di Gemini all’interno degli strumenti di lavoro quotidiani, trasformando Chrome in un spazio centrale per l’intelligenza artificiale. Se l’espansione globale seguirà i ritmi abituali dell’azienda, è probabile che nei prossimi mesi anche gli utenti europei possano provare questa integrazione direttamente sui loro Chromebook.