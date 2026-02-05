Nuova mano-robot autonoma che cammina da sola

Di recente, è comparsa una nuova ricerca che vede protagonista una mano robotica non costretta a restare attaccata al suo braccio. Si tratta di un oggetto che sembra quasi avere una propria volontà. Una mano artificiale capace di separarsi, muoversi autonomamente e continuare a svolgere il suo lavoro con naturalezza. Tale mano robot non cerca di replicare quella umana, ma di qualcosa che prende ispirazione dal nostro corpo per poi andare oltre. Le sei dita, tutte identiche e disposte in modo simmetrico, sono il centro di tale scelta progettuale. Grazie a tale configurazione, la mano può afferrare oggetti da entrambi i lati senza dover “capire” quale sia il verso giusto. Inoltre, può trasformare parte delle dita in strumenti di locomozione. Quando non servono per stringere, diventano appoggi, punti di spinta, piccole gambe metalliche che le permettono di avanzare.

Nuova mano-robot: ecco le sue caratteristiche

Nel paper, i ricercatori dell’EPFL raccontano un percorso fatto di tentativi, varianti e aggiustamenti. Sono state esplorate anche soluzioni più “classiche”, con cinque dita simili alle nostre, ma è stata proprio la simmetria a sei dita a offrire la combinazione migliore di stabilità e libertà di movimento. Il valore di tale ricerca emerge soprattutto se si pensa a contesti pratici. In molte applicazioni industriali il vero limite non è la precisione della mano, ma l’ingombro dell’intero robot. Spostare un braccio lungo e pesante per recuperare un oggetto lontano o nascosto è inefficiente e rischioso. Una mano che può “andare in esplorazione” da sola, invece, cambia completamente lo scenario. Riduce i movimenti superflui, semplifica le operazioni e apre la strada a robot meno monolitici e più modulari. Alla fine, tale mano robotica non colpisce solo per ciò che sa fare, ma per ciò che suggerisce. Non un corpo artificiale rigido e definitivo, ma un insieme di parti che collaborano, si separano e si ricompongono a seconda delle necessità.