Le Video Overview arrivano su NotebookLM mobile: Google porta le panoramiche video su Android e iOS

Google continua a spingere sull’evoluzione di NotebookLM, il suo assistente di ricerca personalizzato basato sull’intelligenza artificiale. Con l’ultimo aggiornamento dell’app mobile, l’azienda introduce tre novità rilevanti che avvicinano ulteriormente l’esperienza su smartphone a quella già disponibile su Web.

La più importante è senza dubbio l’arrivo delle Video Overview, una funzione che finora era rimasta esclusiva della versione desktop e che ora sbarca ufficialmente anche su Android e iOS. In parallelo, Google amplia le possibilità di personalizzazione delle Infografiche e anticipa una nuova funzione dedicata alle Presentazioni, attualmente in fase di distribuzione graduale.

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Video Overview: le panoramiche diventano anche video

La novità più attesa riguarda proprio le Video Overview, ora accessibili direttamente dall’app mobile di NotebookLM. La funzione si trova nella scheda Studio, subito sotto alle già note Audio Overview, e consente di generare panoramiche video automatiche basate esclusivamente sulle fonti caricate all’interno di uno specifico notebook. In pratica, NotebookLM non si limita a riassumere i contenuti, ma li trasforma in un vero e proprio racconto video strutturato, utile per ripassare, comprendere o condividere rapidamente concetti complessi. Un dettaglio importante è che le Video Overview possono essere generate anche su notebook già esistenti, e che l’app mobile è in grado di riprodurre le panoramiche create in precedenza dalla versione Web. È un passo significativo, perché rafforza l’idea di NotebookLM come strumento di studio e lavoro “cross-device”, non più legato esclusivamente al desktop.

Infografiche più flessibili e controllabili

Accanto alle Video Overview, Google introduce nuove opzioni di personalizzazione delle Infografiche, sempre accessibili dalla scheda Studio. Qui l’utente ha finalmente un controllo molto più diretto sul risultato finale. È possibile scegliere l’orientamento dell’infografica, decidendo tra orizzontale, verticale o quadrato, selezionare manualmente le fonti da includere, impostare la lingua di output e aggiungere un prompt personalizzato per guidare la generazione del contenuto. In questo modo, l’infografica non è più solo un riassunto automatico, ma uno strumento modellabile in base al contesto e al pubblico di riferimento. Per chi usa NotebookLM per studiare, insegnare o preparare materiali di lavoro, si tratta di un miglioramento tutt’altro che marginale.

Presentazioni personalizzabili: la prossima mossa

La terza novità è già stata annunciata nel changelog della versione 1.22, ma non è ancora disponibile per tutti. Si tratta della possibilità di personalizzare le Presentazioni, funzione che verrà distribuita gradualmente lato server. Quando attiva, permetterà di scegliere tra due stili principali: uno più dettagliato, pensato per diapositive da leggere in autonomia, e uno orientato al relatore, con slide più pulite e focalizzate sui punti chiave. Sarà inoltre possibile cambiare la lingua, accorciare o allungare la presentazione e inserire prompt personalizzati per definire tono, struttura e livello di approfondimento. È un’evoluzione coerente con la direzione presa da NotebookLM: non solo riassumere, ma adattare il contenuto al contesto comunicativo.