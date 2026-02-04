Windows 11: Smart App Control torna attivabile senza reinstallazione

Tra le funzioni di sicurezza integrate in Windows 11, un ruolo centrale è assegnato a Smart App Control, noto anche come Controllo intelligente delle app. La funzione si basa su un principio preventivo: le applicazioni avviate sul sistema vengono analizzate prima dell’esecuzione e ricevono il via libera soltanto se non emergono segnali di rischio, legati a malware o a comportamenti ambigui. Secondo Microsoft, questa impostazione consente un controllo più leggero rispetto ai tradizionali antivirus, con un impatto ridotto sulle risorse. La protezione non si limita alla firma dei programmi, ma considera anche la reputazione e la provenienza, creando una barriera iniziale contro software potenzialmente dannoso.

Il limite rimosso con gli ultimi aggiornamenti

L’implementazione iniziale di Smart App Control su Windows presentava una rigidità importante. Una volta disattivato, infatti, non era possibile riattivarlo senza procedere con una nuova installazione completa del sistema operativo. La scelta di spegnerlo, anche per un singolo errore di valutazione, portava quindi a una perdita permanente di questa difesa. Con Windows 11 24H2 e 25H2, Microsoft ha modificato questo comportamento. Ora l’opzione può essere nuovamente attivata senza reinstallare il sistema. La voce dedicata è collocata in Impostazioni, all’interno di Sicurezza di Windows, nella sezione Controllo delle App e del browser. Questa possibilità consente di gestire la funzione in modo più flessibile, riducendo il rischio di rinunce definitive dovute a blocchi temporanei di software legittimo.

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Dopo un’installazione pulita di Windows 11, Smart App Control non entra subito in modalità rigida. Viene avviata una modalità di valutazione durante la quale il sistema osserva le applicazioni installate e il loro comportamento. Questa fase dura in genere alcuni giorni e serve a comprendere le abitudini dell’utente e la tipologia di software utilizzato. Al termine dell’analisi, la funzione passa allo stato attivo permanente, intervenendo quando vengono individuate attività considerate sospette. Il suggerimento che emerge dall’impostazione di Microsoft indica che la disattivazione dovrebbe avvenire soltanto in presenza di errori evidenti, poiché il mantenimento della funzione garantisce una protezione aggiuntiva contro esecuzioni indesiderate. La possibilità di riattivazione introdotta con gli ultimi aggiornamenti consente comunque di ripristinare la “sentinella” digitale, senza dover ripartire da zero con l’installazione del sistema operativo.