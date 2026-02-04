Google toglie Take a message dai Pixel più vecchi

Google ha ufficialmente riconosciuto un bug nella funzione Take a message dell’app Google Telefono. La funzionalità era stata introdotta con i Pixel 10. Successivamente era stata estesa anche a modelli precedenti. Tra questi figuravano Pixel 4, Pixel 4a e Pixel 5. Take a message fa parte della suite Assistenza chiamate. Il sistema risponde automaticamente alle chiamate perse o ignorate. L’utente può leggere una trascrizione in tempo reale del messaggio. Questo permette di intervenire se la chiamata risulta urgente. Negli ultimi mesi sono però emerse numerose segnalazioni.

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Il problema riguardava la tutela della privacy degli utenti. In alcuni casi il chiamante poteva sentire i rumori ambientali attorno allo smartphone. La conversazione non risultava quindi limitata al messaggio vocale. Le segnalazioni hanno riguardato esclusivamente i dispositivi Pixel meno recenti. Si tratta di modelli che non ricevono più aggiornamenti Android ufficiali. Dopo una fase di silenzio, Google ha confermato l’esistenza del bug. L’azienda ha scelto una soluzione drastica ma prudente. Take a message è stata disattivata sui dispositivi coinvolti. La decisione riguarda anche il filtro chiamate di nuova generazione.

Take a message resta attiva sui Pixel più recenti

Take a message resta disponibile sui Pixel a partire dal Pixel 6. I modelli più recenti continuano a beneficiare delle funzioni intelligenti. L’episodio evidenzia i rischi dell’estensione di servizi avanzati su hardware obsoleto. I Pixel 4 e 5 non ricevono più aggiornamenti di sistema. Questo rende più complessa la gestione di bug sensibili. Google ha chiarito che non si tratta di un problema diffuso. Tuttavia ha scelto di intervenire per eccesso di cautela. La comunicazione è arrivata tramite il portale di supporto ufficiale. L’azienda ha ribadito l’importanza della privacy degli utenti.

Al momento non sono previsti correttivi software per i dispositivi esclusi. La funzione viene quindi rimossa in modo definitivo. Resta aperto il tema della disponibilità geografica. Take a message non è mai arrivata ufficialmente in Italia. Lo stesso vale per altre funzioni di Assistenza chiamate. Tra queste figura anche Call Notes. Google non ha fornito indicazioni su un possibile rilascio futuro. L’attenzione resta concentrata sulla stabilità del servizio.