Google si muove verso l’AI: cambia il funzionamento di Cerchia e Cerca

Google sta preparando un passaggio importante che potrebbe modificare in modo profondo il modo in cui gli utenti Android interagiscono con le informazioni. La funzione Cerchia e Cerca, pensata per avviare una ricerca partendo direttamente da ciò che appare sullo schermo, non sarà più legata ai risultati classici basati su link e schede statiche. Al loro posto entrerà in gioco la AI Mode, un sistema che privilegia risposte dinamiche, contestualizzate e strutturate come una conversazione. Ciò significa che, invece di ricevere una semplice risposta iniziale con collegamenti da approfondire, l’utente riceverà un flusso di informazioni come se si trattasse di un dialogo, in cui l’intelligenza artificiale interpreta il contenuto selezionato e restituisce spiegazioni immediate.

La scelta non è casuale. Google punta a rendere la ricerca meno frammentata e più intuitiva, riducendo il numero di passaggi necessari per arrivare all’informazione desiderata. In pratica, Cerchia e Cerca diventa una porta diretta verso un motore di comprensione, non più soltanto verso un elenco di risultati. Tale approccio può risultare particolarmente utile in contesti rapidi, come la consultazione di immagini, testi brevi o schermate di app, dove l’utente cerca risposte veloci senza dover cambiare applicazione. L’obiettivo? Trasformare la ricerca in un’esperienza più fluida, in cui la tecnologia lavora in secondo piano per offrire contenuti già rielaborati e pronti all’uso.

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AI protagonista nella ricerca, impatti e novità per gli utenti

Il passaggio alla AI Mode come modalità prioritaria non riguarda soltanto l’aspetto tecnico, ma riflette una visione più ampia sul futuro dei servizi Google. Spostare il centro verso l’intelligenza artificiale significa consolidare un sistema in cui l’utente si affida sempre di più a risposte sintetiche e guidate, riducendo il ruolo della navigazione tradizionale. Questo comporta vantaggi evidenti in termini di rapidità e semplicità, ma apre anche dubbi sulla trasparenza delle fonti e sulla varietà dei punti di vista proposti.

Google, consapevole di queste criticità, manterrà comunque la possibilità di tornare ai risultati classici attraverso le schede tradizionali. In questo modo viene lasciato uno spazio di scelta, almeno nella fase iniziale di diffusione. Non è escluso che il lancio avvenga in modo graduale, con test su gruppi limitati di utenti per valutare reazioni e comportamenti.

Dal punto di vista strategico, questa mossa rafforza la posizione di Google nella corsa globale all’IA applicata ai servizi quotidiani. Rendere la AI parte integrante di un gesto ormai abituale, come cercare qualcosa sullo schermo, significa normalizzarne l’uso e renderlo quasi invisibile. Nel lungo periodo, questa integrazione potrebbe rivoluzionare del tutto le abitudini digitali, spingendo gli utenti a interagire sempre meno con singole pagine web e sempre più con risposte “pronte all’uso”. La vera sfida sarà trovare l’equilibrio tra immediatezza, affidabilità e libertà di esplorazione, evitando che la comodità si trasformi in una semplificazione eccessiva dell’informazione.