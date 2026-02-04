Apple Watch Ultra 3 in offerta: il colosso Amazon offre un prezzo imperdibile

Chi non vorrebbe avere a portata di mano una soluzione perfetta per lo sport, ma non solo? Oggi avere la possibilità di acquistare l’Apple Watch Ultra 3 a un prezzo super vantaggioso. Amazon ha infatti deciso di proporlo con uno sconto dell’8% sul prezzo di listino.

Non un classico dispositivo ma un orologio ideale per lo sport e l’avventura. Fatto per durare grazie alla robustissima cassa in titanio e al display in cristallo di zaffiro. Oltre a ciò, questo Apple è resistente all’acqua fino a 100 metri, diventando perfetto per il nuoto, le immersioni e gli sport acquatici ad alta velocità.

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Apple Watch Ultra 3 in sconto su Amazon

Tanti i punti di forza di questo smartwatch, a partire dal display grande ed evoluto che emette più luce ad angoli più ampi, così è ancora più luminoso e facile da leggere. Sapevate che può essere utilizzato in modo semplicissimo anche come torcia?

Uno smartwatch che può essere considerato un vero e proprio compagno durante l’allenamento. Grazie alla presenza del GPS di precisione a doppia frequenza, si hanno a disposizione ritmo definito, zone di frequenza cardiaca, allenamenti personalizzati, potenza nella corsa e carico di allenamento. Perfetto per essere utilizzato dalla corsa al nuoto e alla bici, quando si fa sport si hanno tutti i parametri e le funzioni che servono per raggiungere i proprio obiettivi.

Al fine di rendere l’esperienza d’uso ancora più completa, con Watch Ultra 3 è possibile individuare una brutta caduta o un grave incidente d’auto. E se non c’è campo o non ci sono reti Wi-Fi disponibili, l’utente può inviare un messaggio ai soccorsi grazie alle comunicazioni via satellite integrate. Detto tutto ciò, non vi resta che procedere con l’acquisto di questo Apple Watch Ultra 3 al costo di soli 839 euro grazie al -8%.