Anche la NASA usa l’AI: Claude segue Perseverance su Marte

L’intelligenza artificiale trova posto anche nelle missioni spaziali. Questa volta per analizzare i movimenti del rover Perseverance. La NASA ha infatti iniziato a utilizzare Claude, un modello di intelligenza artificiale avanzata. Aiuterà gli esperti a ricostruire e comprendere con maggiore precisione i percorsi del rover su Marte.

Non si tratta di un pilota che guida Perseverance, ma di uno strumento di supporto. Il lavoro degli scienziati in questo modo diventerà sempre più rapido ed efficace.

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Perché tracciare il percorso del rover è così complesso per la NASA

Seguire gli spostamenti di un rover su Marte non è affatto banale. Perseverance si muove in un ambiente ostile e in continua evoluzione, dove ogni metro percorso deve essere pianificato con estrema attenzione. I dati arrivano in ritardo, le immagini sono tante e ogni decisione deve tenere conto di diversi fattori. Dalla sicurezza agli obiettivi scientifici. Anche il consumo energetico. Insomma, nulla va lasciato al caso.

Tradizionalmente, la ricostruzione dei percorsi richiede l’analisi manuale di grandi quantità di dati visivi e telemetrici. Un processo lungo, che può rallentare la pianificazione delle attività future. Tutto cambia se entra in gioco l’AI.

Il ruolo di Claude nello spazio

Claude viene utilizzato per analizzare i dati raccolti dal rover e trasformarli in una mappa chiara e leggibile dei movimenti effettuati. Aiuta a “raccontare” il viaggio di Perseverance, evidenziando quali ostacoli ha aggirato e come ha adattato il percorso alle condizioni del terreno.

Questo permette ai ricercatori di individuare e ottimizzare le strategie di esplorazione oltre che a prendere decisioni più ponderate per i prossimi spostamenti, riducendo il rischio di errori.

Un’AI al servizio degli scienziati, non al loro posto

È importante chiarirlo: Claude non prende decisioni autonome sulla guida del rover. La responsabilità resta saldamente nelle mani dei team della NASA. L’intelligenza artificiale funziona come un assistente avanzato, in grado di sintetizzare informazioni complesse e restituirle in modo comprensibile.

Questo approccio consente agli scienziati di concentrarsi maggiormente sull’interpretazione dei dati e sugli obiettivi scientifici. Non dovranno più spendere tempo prezioso nella ricostruzione tecnica dei movimenti.

Una novità per il futuro dell’esplorazione spaziale

L’uso di Claude rientra in una tendenza sempre più diffusa con l’AI che sta iniziando ad affiancare ogni cosa immaginabile, non poteva mancare l’assistenza nello spazio. Se oggi l’AI aiuta a tracciare i percorsi di un rover, domani potrebbe supportare la pianificazione di altri aspetti, come la gestione delle risorse o l’analisi scientifica in tempo reale su pianeti lontani.

Per Perseverance, questo significa continuare la sua missione con un “occhio” in più, consapevole ed efficiente.