Tivique Ryzen 4300U: il notebook economico che non ti aspetti – Recensione

Trecentocinquanta euro per un portatile con Ryzen 4300U e 16 GB di RAM. Quando ho letto la scheda tecnica la prima volta, ho pensato subito a una di quelle trappole che popolano i marketplace online — sai, quei prodotti che sulla carta sembrano affari incredibili e poi ti ritrovi con un fermacarte elegante. E invece no. O almeno, non del tutto.

Il brand Tivique non lo conoscevo, lo ammetto. Uno di quei nomi che spuntano su Amazon senza storia apparente, senza community di riferimento, senza video su YouTube da milioni di visualizzazioni. Ho fatto qualche ricerca prima di ordinare: niente di particolarmente illuminante, qualche recensione sparsa su forum cinesi, un paio di commenti su Reddit. Il classico marchio white-label che prende hardware generico e ci mette sopra il proprio logo. Niente di nuovo sotto il sole, in fondo è così che funziona la fascia economica dei notebook.

Eppure le specifiche parlavano chiaro: processore AMD di fascia entry-level ma dignitoso, quantitativo di RAM che oggi è il minimo sindacale per lavorare senza impazzire, e un SSD da 512 GB che sulla carta dovrebbe bastare per l’uso quotidiano. Il tutto confezionato in un 15,6 pollici con pannello IPS Full HD — una combinazione che fino a pochi anni fa avrebbe richiesto almeno il doppio della spesa.

La domanda vera, quella che mi sono posto fin dal primo giorno, era semplice: dove sta la fregatura? Perché un compromesso ci dev’essere per forza quando il prezzo è così aggressivo. Spoiler: il compromesso c’è, anzi ce ne sono diversi. Ma — e questo è il punto interessante — non sono necessariamente dove te li aspetteresti.

Dopo tre settimane di utilizzo quotidiano, tra documenti, navigazione, qualche sessione di streaming e persino un paio di tentativi con software più impegnativi, ho le idee abbastanza chiare su cosa funziona e cosa no. Questo notebook si presenta come la soluzione ideale per studenti e lavoratori con budget limitato. Ma “ideale” è una parola grossa, e la realtà — come sempre — è più sfumata. Attualmente è disponibile su Amazon Italia.

Unboxing e prime impressioni

La scatola è arrivata in condizioni perfette, cosa che non do mai per scontata quando ordino elettronica online. Il corriere l’ha lasciata al portiere senza troppi complimenti — quel classico lancio sul bancone che ti fa trattenere il fiato — ma per fortuna l’imballo interno ha fatto il suo lavoro. Niente grafiche elaborate, niente slogan roboanti sul cartone, solo il logo Tivique stampato in grigio su fondo bianco e qualche specifica tecnica sul retro. Minimalismo forzato o scelta consapevole? Probabilmente la prima, ma in fondo chi se ne importa della scatola.

All’interno il portatile era avvolto in una busta di plastica morbida, niente di che. Sopra, un foglio di carta velina a proteggere lo schermo — tocco inaspettato, anche se minimo. Sotto, il classico alimentatore con cavo separato, dettaglio che apprezzo sempre perché se si rovina uno dei due non devi buttare tutto. La potenza dichiarata è di 45W, più che sufficiente per questo tipo di configurazione. Il cavo è lungo abbastanza da non costringerti a stare incollato alla presa — circa un metro e ottanta, ho misurato — anche se un metro in più non avrebbe fatto male.

C’era anche un piccolo manuale multilingue che ho sfogliato per curiosità: italiano presente, traduzione accettabile anche se con qualche scivolone grammaticale qua e là. “Assicurarsi che la ventilazione non sia ostruita durante l’uso prolungato” — roba così, niente di drammatico. Le istruzioni sono basilari: come accendere, dove sono le porte, come ricaricare. Niente che un utente minimamente smaliziato non sappia già.

Quello che manca? Praticamente tutto il resto. Niente custodia, niente panno per la pulizia, niente adattatori extra, niente cuffiette promozionali. A questo prezzo non mi aspettavo certo una dotazione premium, però un piccolo panno in microfibra non avrebbe fatto male a nessuno. La prima accensione è stata veloce — Windows 11 Home già preinstallato e preattivato, con la classica trafila di configurazione iniziale che ormai conosciamo tutti a memoria. Account Microsoft, impostazioni privacy, scelte sui dati da condividere. Roba che ho sbrigato in automatico mentre preparavo un caffè.

Prima impressione tattile: il notebook pesa più di quanto sembrasse dalle foto. Non è un mattone, sia chiaro, ma quei due chili scarsi si sentono tutti quando lo tiri fuori dalla scatola. La finitura in plastica color argento è liscia, quasi scivolosa. E già qui ho avuto il primo dubbio: quanto resisterà nel tempo senza graffiarsi? Tre settimane dopo, posso dire che qualche micro-graffio è comparso — niente di visibile a distanza normale, ma toccando la superficie li senti.

Design e costruzione

Parliamoci chiaro: non siamo di fronte a un capolavoro di design industriale. Il Tivique segue quella linea estetica anonima che accomuna praticamente tutti i notebook budget — scocca in plastica argentata, linee squadrate senza fronzoli, cerniere che sembrano robuste ma che danno quella sensazione di “speriamo bene” quando le apri per la prima volta. È il classico portatile che potresti vedere in un ufficio, in biblioteca, in un’aula universitaria, senza che nessuno ci faccia caso. Anonimato totale, nel bene e nel male.

E però. E però c’è qualcosa che mi ha sorpreso positivamente. La rigidità del telaio è migliore di quanto mi aspettassi. Premendo al centro della tastiera non si avverte quella flessione esagerata tipica dei portatili super economici — sai, quando sembra che la scocca si pieghi come cartone bagnato. Qui c’è una certa solidità. Lo schermo, invece, flette un po’ di più se premi sul retro, ma niente di drammatico. Non ho mai avuto paura di romperlo chiudendo il coperchio o mettendolo nello zaino.

Le cerniere tengono bene la posizione — ho provato a usarlo su superfici inclinate e il display non si muoveva da solo, cosa che con altri notebook budget mi era capitata fin troppe volte. L’apertura massima è di circa 140 gradi, sufficiente per la maggior parte delle situazioni. Non si apre a 180° come certi convertibili, ma per un notebook tradizionale va benissimo.

Il peso di 1,98 kg lo colloca nella fascia medio-alta per un 15,6 pollici. Non è il portatile che ti porti in giro tutti i giorni nello zaino senza pensarci, ma per spostamenti occasionali tra casa, ufficio e biblioteca ci sta. Lo spessore è contenuto — 19,9 mm nella parte più spessa — anche se le foto promozionali fanno sembrare il profilo più sottile di quanto sia in realtà. Classico trucchetto fotografico, ma ormai ci siamo abituati.

La disposizione delle porte è sensata: tre USB 3.2 (due a destra, una a sinistra), jack audio combinato, slot per schede microSD e la presa di alimentazione proprietaria sul lato sinistro. Mi sarebbe piaciuto un connettore USB-C, magari con supporto alla ricarica o all’uscita video — ma a questo prezzo sarebbe stato chiedere troppo, evidentemente. Il lettore microSD è un’aggiunta utile per chi lavora con fotocamere o droni, anche se non aspettatevi velocità di trasferimento mirabolanti. Ho misurato circa 25-30 MB/s con una scheda UHS-I, in linea con lettori economici.

I LED di stato sono due: uno per l’alimentazione, uno per l’attività del disco. Niente indicatore di carica batteria separato, il che è scomodo se vuoi sapere a che punto è la ricarica senza accendere il sistema. Piccolo dettaglio, ma lo noto.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Processore AMD Ryzen 3 4300U (4 core / 4 thread, 2.7 – 3.7 GHz, TDP 15W) GPU integrata AMD Radeon Graphics (5 CU, fino a 1400 MHz) RAM 16 GB DDR4 3200 MHz (saldata su scheda madre) Storage 512 GB SSD NVMe M.2 2280 (sostituibile) Display 15,6″ IPS Full HD (1920 x 1080), 60 Hz, finitura opaca Connettività wireless Wi-Fi 5 (802.11ac) dual band, Bluetooth 5.0 Porte 3x USB 3.2 Type-A, jack audio 3.5mm combo, microSD, DC-in Webcam HD 720p con microfono stereo integrato Batteria 38 Wh agli ioni di litio (3 celle) Alimentatore 45W con connettore proprietario Sistema operativo Windows 11 Home (preinstallato e preattivato) Dimensioni 360 x 240 x 19,9 mm Peso 1,98 kg (dichiarato)

Hardware

Il cuore pulsante di questo notebook è il Ryzen 3 4300U, un processore che AMD ha lanciato nel 2020 come parte della serie Renoir. Sembra preistoria, lo so — in ambito tech quattro anni sono un’eternità — ma l’architettura Zen 2 invecchia sorprendentemente bene. Quattro core, quattro thread, niente SMT qui a differenza dei fratelli maggiori, con frequenza base di 2,7 GHz che può spingersi fino a 3,7 GHz in boost. Il TDP configurabile di 15W lo rende adatto ai portatili sottili, anche se “sottile” non è esattamente l’aggettivo che userei per questo Tivique.

La cosa interessante — e il motivo per cui ho deciso di testare questo notebook — è che il 4300U batte senza problemi i vari Intel N97 e N150 che si trovano nella stessa fascia di prezzo. E non di poco: nei carichi multi-thread il divario è evidente, quasi imbarazzante per la concorrenza. Il processo produttivo a 7 nanometri garantisce ancora oggi un buon equilibrio tra prestazioni e consumi, anche se non è certo ai livelli dei più recenti chip a 4 o 5 nm.

I 16 GB di RAM DDR4 sono saldati sulla scheda madre. Eccola, la prima nota dolente seria. Nessuna possibilità di upgrade, nessuno slot SODIMM accessibile. Se tra due o tre anni sentirai il bisogno di più memoria — e probabilmente succederà, visto come vanno le cose — dovrai cambiare portatile. Nel 2024, quasi 2025, è una scelta che capisco dal punto di vista dei costi di produzione ma che limita significativamente la longevità del prodotto. Almeno la quantità è quella giusta: con 8 GB oggi si soffre già, con 16 si respira.

L’SSD da 512 GB è un’unità NVMe generica — niente Samsung, Western Digital o SK Hynix di fascia alta, sia chiaro. Ho identificato un controller Phison, probabilmente un E13T, con celle NAND di provenienza non specificata. Le velocità in lettura sequenziale si attestano intorno ai 1.800-2.000 MB/s, in scrittura scendiamo a circa 1.100-1.200 MB/s. Non sono numeri da capogiro, ma per l’uso previsto vanno più che bene. L’avvio di Windows è rapido — circa 12-14 secondi da spento — e le applicazioni si caricano senza attese frustranti.

Ho verificato che l’SSD è sostituibile: c’è uno slot M.2 2280 accessibile rimuovendo il pannello inferiore con un cacciavite a croce. Buona notizia per chi vuole più spazio o un’unità più veloce in futuro. Almeno su questo fronte c’è margine di manovra.

Prestazioni e autonomia

Ok, veniamo al sodo. Come va questo Tivique nella vita reale? La risposta breve: meglio di quanto temessi, peggio di quanto sperassi. La risposta lunga richiede qualche distinzione.

Nelle attività quotidiane il sistema è fluido. Ho passato intere giornate con Chrome aperto su 15-20 schede — alcune con video in background, altre con web app pesanti come Google Docs o Notion — Word, Excel, Spotify e magari Teams per qualche call. Nessun rallentamento evidente, nessuna esitazione nell’aprire nuove applicazioni. La reattività c’è, e si sente la differenza rispetto ai notebook con processori Celeron o Pentium che ho provato negli anni passati. Il Ryzen fa il suo lavoro senza lamentarsi troppo.

Quando si alza l’asticella, però, i limiti emergono con chiarezza. Lightroom gira, ma l’esportazione di foto RAW richiede pazienza — un batch di 50 immagini mi ha tenuto occupato per quasi dieci minuti. Premiere Pro tecnicamente si avvia, ma montare video in 1080p diventa un esercizio di tolleranza: le anteprime scattano, lo scrubbing è lento, il rendering è biblico. Non è il portatile per chi fa editing come lavoro, questo deve essere chiaro fin da subito.

E l’autonomia? Ah, l’autonomia. Il produttore dichiara 6-8 ore, una di quelle forchette così ampie che potrebbero significare qualsiasi cosa. Nei miei test, con luminosità al 50%, Wi-Fi attivo, Power Mode bilanciato e uso misto tra navigazione e documenti, ho ottenuto circa 5 ore reali. Non male, ma nemmeno eccezionale. Guardando video in streaming su Netflix — codec efficiente, schermo a luminosità media — si riesce a strappare qualcosa in più, diciamo 6 ore abbondanti. Ma è il massimo che ho registrato in condizioni ottimali.

La ricarica completa da 0 a 100% richiede poco meno di due ore con l’alimentatore incluso. Non c’è fast charging proprietario, non c’è Power Delivery via USB-C. È quello che è. Ho notato che il notebook si scalda abbastanza durante la carica, soprattutto nella zona centrale della base dove si trova la batteria. Niente di preoccupante, ma tenetelo a mente se pensate di usarlo sulle gambe mentre è collegato alla corrente.

Test sul campo

La prima settimana l’ho dedicata a capire come si comporta il portatile in scenari realistici. Niente benchmark sintetici all’inizio — quelli li ho fatti dopo — ma uso vero, quello che farebbe uno studente universitario o un impiegato che lavora da remoto. Ho voluto simulare condizioni reali, non laboratorio.

Giornata tipo numero uno: sveglia alle otto, accensione del notebook per controllare le email. Tempo di boot da spento: circa 18 secondi, non velocissimo ma accettabile. Il risveglio da standby è praticamente istantaneo, come ci si aspetta da Windows 11 moderno. Colazione con YouTube in sottofondo — nessun problema, lo streaming a 1080p è fluido e senza scatti. Poi via con la sessione di lavoro vera: documenti Word per sbobinare appunti, ricerche online per un articolo, un paio di fogli Excel con qualche formula. Tutto liscio, zero intoppi.

La seconda giornata ho provato a simulare lo scenario studente di ingegneria — non perché io lo sia, ma perché è un caso d’uso rilevante per questo target. MATLAB si installa senza problemi, ma appena carichi script un po’ più complessi senti il processore che inizia a soffrire. Le ventole — che per inciso sono sempre udibili anche a basso regime, un fruscio costante di sottofondo — si attivano con più insistenza e il loro ronzio diventa protagonista della stanza. Non ho fatto calcoli particolarmente pesanti, eppure il sistema dava chiari segnali di sforzo. Per chi deve usare software di simulazione o CAD seriamente, questo non è il portatile giusto. Punto.

Una sera, per pura curiosità, ho provato qualche gioco. Aspettative basse fin dall’inizio, risultati in linea con le aspettative. League of Legends gira a 60 fps stabili abbassando i dettagli a medio-basso, e per molti casual gamer sarà più che sufficiente. Minecraft con Optifine raggiunge frame rate giocabili, intorno ai 50-60 fps con render distance contenuta. Ma scordate titoli più recenti o impegnativi: anche indie relativamente leggeri come Hades mostravano cali di prestazioni evidenti durante le fasi più concitate. La GPU integrata Radeon con le sue 5 compute unit fa quello che può, ma “quello che può” non è poi molto nel 2024.

Ho testato anche le videochiamate, che per molti sono diventate pane quotidiano. Zoom e Teams funzionano bene, senza cali di frame o disconnessioni strane. La webcam HD è passabile — non farai bella figura su YouTube, ma i colleghi ti vedranno. La qualità è granulosa in condizioni di luce scarsa, i colori tendono al pallido, la messa a fuoco fissa a volte decide di non collaborare. Il microfono integrato cattura la voce in modo sufficientemente chiaro, anche se raccoglie parecchio rumore ambientale. Durante una call di quasi due ore — riunione che non finiva mai, le conosci anche tu — il portatile si è scaldato nella parte alta della tastiera, vicino allo schermo. Niente di scottante al tatto, però si nota eccome.

Un test che faccio sempre con i notebook economici: quanto resiste con tante schede Chrome aperte? Ho iniziato con dieci, poi venti, poi trenta. Sono arrivato a 35 schede attive prima di notare rallentamenti significativi nell’aprire nuove tab o nel passare da una all’altra. Non è un risultato straordinario, ma considerando la fascia di prezzo mi sembra onesto. Il gestore attività mostrava RAM quasi al limite, intorno all’85-90% di utilizzo. Ecco perché 16 GB sono il minimo oggi — con 8 sarei stato in difficoltà molto prima.

Approfondimenti

Qualità del display

Il pannello IPS da 15,6 pollici è una delle sorprese positive di questo notebook. Non fraintendetemi — non siamo ai livelli di uno schermo calibrato per professionisti della grafica — ma per la fascia di prezzo la resa è più che dignitosa. La risoluzione Full HD (1920×1080) offre una densità di pixel sufficiente: non vedrai i singoli pixel a distanza normale di utilizzo, anche se chi è abituato a schermi Retina noterà la differenza.

Gli angoli di visione sono ampi, come ci si aspetta dalla tecnologia IPS: puoi inclinare lo schermo di 40-50 gradi senza che i colori si alterino completamente, cosa che con i pannelli TN economici non succede — quelli diventano illeggibili appena ti sposti un po’. Ho guardato un film in due, seduti fianco a fianco, e l’immagine era visibile bene da entrambe le posizioni.

La luminosità massima, però, è un punto debole. Ho stimato circa 250 nit, forse qualcosa meno con strumenti più precisi. In ambienti chiusi va benissimo — anzi, al 50% è già sufficiente per la maggior parte delle situazioni. Ma portalo all’aperto in una giornata di sole e farai fatica a leggere qualsiasi cosa. La finitura opaca aiuta a ridurre i riflessi, almeno questo. I neri non sono profondissimi — c’è quel grigiore tipico degli IPS economici — ma per documenti, navigazione web e visione di contenuti non professionali non è un problema tangibile.

Ho provato a guardare qualche film su Netflix e l’esperienza è stata piacevole. I colori sono abbastanza vivaci senza essere cartooneschi, il contrasto sufficiente per godersi l’immagine senza troppe lamentele. Certo, chi viene da un OLED o da un display di fascia alta noterà immediatamente la differenza nei neri e nella gamma dinamica. Ma chi compra un notebook a questo prezzo probabilmente non ha questi termini di paragone. E per loro, questo schermo andrà benissimo.

Tastiera e trackpad

Ecco, qui devo essere onesto: la tastiera non mi ha conquistato. Non è terribile, sia chiaro, ma nemmeno memorabile in senso positivo. La corsa dei tasti è breve — direi circa 1,2-1,3 mm — e il feedback è morbido, quasi gommoso. Manca quella sensazione di “click” soddisfacente che trovi su notebook più costosi. Per chi è abituato a tastiere meccaniche o anche solo a portatili di fascia media, l’adattamento richiede qualche giorno. Io ci ho messo circa una settimana prima di smettere di fare errori di battitura più del solito.

Il layout è quello italiano standard, con tutti i tasti al loro posto. Niente sorprese strane, niente tasti di dimensioni ridicole. La barra spaziatrice è ampia, l’invio verticale come piace a me, i tasti freccia un po’ compressi ma comunque utilizzabili. Il tastierino numerico c’è, ed è un plus non da poco per chi lavora molto con numeri — Excel, contabilità, inserimento dati. Peccato che i tasti siano leggermente più stretti del solito, ma ci si abitua.

La retroilluminazione? Assente. Completamente assente. In un notebook del 2024 è una mancanza che pesa, soprattutto se prevedi di lavorare spesso in condizioni di scarsa illuminazione — la sera sul divano, in treno, in aereo. Ho dovuto rispolverare una lampada da scrivania USB che non usavo da anni. Per alcuni sarà un problema serio, per altri irrilevante — dipende dalle tue abitudini.

Il trackpad ha dimensioni generose — circa 12 x 7 cm — e la superficie in plastica liscia scorre abbastanza bene sotto le dita. I gesti multitouch funzionano tutti: due dita per lo scroll (fluido), tre per cambiare app virtuale, pizzica per zoomare nelle foto. Il click fisico è un po’ rumoroso e richiede una pressione decisa nella parte alta del pad, dove la resistenza aumenta. Ho finito per usare quasi sempre il tap-to-click, che risponde meglio e non fa rumore. Nel complesso, per uso da ufficio e navigazione va bene. Per disegno o lavori di precisione, consiglio un mouse esterno senza pensarci due volte.

Sistema di raffreddamento

Una ventola, un dissipatore in rame, una griglia di aerazione sul lato sinistro. Il sistema di raffreddamento del Tivique è essenziale — qualcuno direbbe troppo essenziale. Non c’è camera di vapore, non ci sono heatpipe multiple, niente di sofisticato. In idle o con carichi leggeri la ventola gira a basso regime producendo un fruscio costante che diventa parte del rumore di fondo. Non è silenzioso in senso assoluto, ma tollerabile.

Il problema arriva quando spingi il processore. Durante encoding video, benchmark pesanti o anche solo aggiornamenti di sistema particolarmente intensi, il rumore sale rapidamente. In una stanza silenziosa diventa il protagonista indiscusso — un ronzio acuto che ti ricorda costantemente che stai chiedendo molto alla macchina. Non ho misurato con strumenti professionali, ma a orecchio direi 40-45 dB a pieno regime, forse di più.

Ho misurato temperature di circa 75-80°C sulla CPU durante stress test prolungati con AIDA64. Non è territorio pericoloso per l’integrità del silicio, ma nemmeno particolarmente rassicurante per la longevità a lungo termine. Il throttling termico si attiva in modo contenuto: le frequenze calano di qualche centinaio di MHz sotto carico sostenuto, passando da 3,7 GHz a circa 3,2-3,4 GHz. Per l’uso quotidiano non è un problema pratico — chi compra questo notebook difficilmente farà rendering pesanti per ore — ma è bene saperlo.

La zona più calda al tatto è quella centrale della tastiera, proprio sopra il processore. Dopo un’ora di lavoro intensivo, toccarla diventa sgradevole anche se non scottante. La base, invece, resta relativamente più fresca — evidentemente il calore viene convogliato verso l’alto attraverso la tastiera. Non userei questo portatile sulle gambe durante task impegnativi, ecco.

Qualità audio

Gli altoparlanti sono posizionati sulla parte inferiore del telaio, ai lati. Non è la scelta ideale dal punto di vista acustico — il suono finisce schiacciato e rimbalzato contro la superficie d’appoggio — ma è comune in questa fascia di prezzo. La qualità è quella che ti aspetti da speaker da 2W: timbro sottile e metallico, bassi praticamente assenti (puoi scordarti qualsiasi profondità sotto i 200 Hz), medioalti che tendono a distorcere se alzi il volume oltre il 70-80%.

Per videochiamate, podcast e visione di contenuti prevalentemente parlati vanno bene — la voce umana si sente chiara, il dialogo dei film è comprensibile. Per musica, film d’azione o qualsiasi cosa che richieda un minimo di fedeltà audio e impatto, servono cuffie o speaker esterni. Non c’è molto altro da dire, in realtà — è il comparto audio tipico dei notebook economici, né particolarmente meglio né particolarmente peggio della media di categoria.

Una nota positiva: il jack da 3,5 mm funziona correttamente e non introduce rumore di fondo percepibile. Ho collegato diverse cuffie — dalle KZ economiche alle Sennheiser HD 560S — e l’uscita audio è pulita, senza ronzii o interferenze. Non è un DAC audiofilo, ovviamente, ma fa il suo lavoro senza lamentele.

Connettività wireless

Wi-Fi 5 dual band (2,4 GHz e 5 GHz) e Bluetooth 5.0. Niente Wi-Fi 6, niente standard di ultimissima generazione. Nel 2024, quasi 2025, è una scelta conservativa — per usare un eufemismo. Mi aspettavo di meglio, sinceramente. Detto questo, nelle mie prove la connessione è stata stabile. Nessuna disconnessione improvvisa, nessun calo di velocità inspiegabile, handoff tra access point ragionevolmente fluido.

Le velocità raggiunte dipendono ovviamente dal router che hai. Con il mio ASUS AX86U in Wi-Fi 5 mode ho misurato circa 350-400 Mbps in condizioni ideali (stessa stanza, niente ostacoli). Sufficiente per streaming 4K, download rapidi, videochiamate multiple. Se hai un router Wi-Fi 6 non sfrutterai tutto il potenziale della tua rete, ma per la maggior parte degli utenti con connessioni FTTC o fibra entry-level non sarà un problema tangibile.

Il Bluetooth funziona senza intoppi particolari. Ho collegato cuffie wireless (Sony WH-1000XM4), mouse (Logitech MX Master 3) e una tastiera esterna (Keychron K2), tutto contemporaneamente, senza conflitti evidenti. La portata è quella standard — una decina di metri in campo libero, meno se ci sono muri in mezzo. La latenza con auricolari TWS è accettabile per video e chiamate, meno ideale per gaming competitivo dove ogni millisecondo conta.

Le tre porte USB 3.2 Type-A sono sufficienti per la maggior parte degli usi quotidiani. Ho collegato contemporaneamente mouse, chiavetta USB e hard disk esterno senza problemi di alimentazione o conflitti. Le velocità di trasferimento sono in linea con lo standard USB 3.2 Gen 1 — circa 400-450 MB/s con SSD esterni compatibili, meno ovviamente con hard disk meccanici. L’assenza di USB-C, come ho già detto più volte, è il vero limite di questo portatile. Nel 2024 è una mancanza difficile da giustificare, anche su prodotti economici.

Webcam e microfono

La webcam HD da 720p è posizionata nella cornice superiore dello schermo, centrata. Angolo di campo abbastanza stretto, sufficiente per inquadrare una persona seduta alla scrivania ma non di più. Nessuno slider fisico per la privacy, purtroppo — se la cosa ti preoccupa, dovrai arrangiarti con un adesivo o un copri-webcam aftermarket. È una mancanza che noto sempre più spesso sui notebook economici, dove evidentemente il costo di quello slider è considerato eccessivo.

La qualità video è quella tipica delle webcam integrate di fascia bassa: immagine granulosa e rumorosa in condizioni di scarsa luce, colori un po’ spenti e desaturati, messa a fuoco fissa che non sempre azzecca il punto giusto. In buone condizioni di illuminazione — luce naturale dalla finestra, lampada da scrivania puntata — il risultato migliora sensibilmente, ma non aspettarti miracoli. Per videochiamate di lavoro è sufficiente: nessuno si aspetta qualità broadcast da una call su Teams alle nove di mattina. Ma se fai streaming, YouTube o qualsiasi cosa dove l’immagine conta davvero, una webcam esterna è praticamente obbligatoria.

Il microfono stereo integrato fa il suo lavoro onestamente. Cattura la voce con chiarezza sufficiente, anche se raccoglie parecchio rumore di fondo — la ventola del notebook stesso, il traffico dalla finestra, il gatto che miagola in corridoio. I colleghi durante le call mi hanno sentito bene, senza lamentele particolari. Per situazioni più critiche — podcast, registrazioni, call importanti con clienti — un headset dedicato migliora notevolmente l’esperienza e la professionalità percepita.

Esperienza software

Windows 11 Home arriva preinstallato e preattivato — niente chiavi OEM da attivare, niente procedure macchinose. La versione al momento del test era la 23H2, già con tutti gli aggiornamenti cumulativi applicati fino a quel momento. La buona notizia: il bloatware è contenuto, molto più di quanto mi aspettassi. Niente suite antivirus di terze parti che ti assillano con popup e offerte di upgrade, niente utility inutili che si avviano all’accensione rallentando tutto.

C’è qualche app Microsoft preinstallata — Clipchamp, il solito pacchetto Xbox, Microsoft 365 in versione trial — ma si disinstallano facilmente in pochi click se non le vuoi. Niente Candy Crush preinstallato questa volta, grazie al cielo. I driver erano già tutti installati e funzionanti al primo avvio: AMD Adrenalin Edition per la gestione della GPU integrata, driver Realtek per l’audio, Intel per il Wi-Fi. Tutto al suo posto, tutto funzionante.

Ho comunque fatto un giro su Windows Update per verificare eventuali aggiornamenti: ne ha trovati un paio di minori, installati senza problemi. La reattività generale del sistema è buona — nessun rallentamento evidente nell’uso quotidiano, avvio rapido, standby e risveglio praticamente istantanei. Il menu Start si apre senza lag, la ricerca funziona, le notifiche arrivano puntuali. Niente di cui lamentarsi sul fronte software, almeno per ora.

Funzionalità

Non ci sono funzionalità esclusive o software proprietari da segnalare. Il Tivique è un notebook Windows standard, senza fronzoli, senza app brandizzate, senza utility dedicate. Niente software per la gestione dell’energia con profili personalizzati, niente app per controllare le ventole o monitorare le temperature — tutto passa dal pannello di controllo AMD Adrenalin e dalle impostazioni native di Windows 11.

C’è il supporto a Windows Hello tramite PIN, ma niente sensore di impronte digitali o riconoscimento facciale con infrarossi. La webcam è troppo basica per la funzione IR di Windows Hello, quindi l’unica opzione biometrica è il classico PIN numerico o la password tradizionale. Per alcuni sarà una mancanza importante — sbloccarlo con l’impronta è una comodità a cui ti abitui in fretta — per altri è completamente irrilevante.

Il lettore di schede microSD è una funzionalità che ho apprezzato e usato spesso. Non tutti i notebook in questa fascia lo includono, ed è utile per chi lavora con fotocamere digitali, action cam o droni. Le velocità non sono entusiasmanti — circa 25-30 MB/s con schede UHS-I di buona qualità — ma per trasferire foto e video dopo una giornata di scatti va più che bene. Avrei preferito un lettore SD full-size, ma lo spazio sul telaio probabilmente non lo permetteva.

Pregi e difetti

Punti di forza:

Processore Ryzen 4300U decisamente superiore alla concorrenza Intel economica (N97, N150) nella stessa fascia di prezzo

16 GB di RAM che garantiscono fluidità anche con molte applicazioni aperte contemporaneamente

Display IPS con buoni angoli di visione, rarità assoluta in questa fascia di prezzo

SSD M.2 sostituibile, quantomeno una possibilità di upgrade futura

Prezzo aggressivo che lo rende accessibile anche a budget molto limitati

Punti deboli:

RAM saldata su scheda madre senza alcuna possibilità di espansione futura

Assenza totale di porte USB-C, incomprensibile nel 2024

Tastiera senza retroilluminazione, scomoda in ambienti poco illuminati

Sistema di raffreddamento rumoroso sotto carico, difficile da ignorare in ambienti silenziosi

Brand poco conosciuto con assistenza post-vendita incerta e disponibilità ricambi non garantita

Prezzo e posizionamento

Il listino ufficiale si aggira intorno ai 350-380 euro su Amazon Italia, con oscillazioni frequenti legate a offerte lampo, coupon sconto e promozioni stagionali. L’ho visto scendere sotto i 330 euro durante alcune flash sale particolarmente aggressive, il che lo renderebbe ancora più appetibile per chi ha la pazienza di aspettare il momento giusto. Non esistono varianti ufficiali con configurazioni diverse — è un modello unico con specifiche fisse, prendere o lasciare.

A questo prezzo, il rapporto prestazioni/euro è difficile da battere. Con 50 euro in meno trovi notebook con processori Intel Celeron N97 o N100 che fanno fatica anche con task relativamente basilari — quei chip sono lenti, su questo non ci piove. Con 50 euro in più entri nel territorio dei brand affermati come Lenovo (IdeaPad 3), HP (15 serie entry) o Acer (Aspire 3), che offrono maggiori garanzie di assistenza ma talvolta specifiche tecniche inferiori o uguali.

Il vero competitor da considerare è il mercato dell’usato e del ricondizionato. Con 350-400 euro puoi trovare notebook business di 2-3 anni fa — ThinkPad, EliteBook, Latitude — con build quality nettamente superiore, tastiere migliori e spesso display più luminosi. La CPU sarà magari meno potente sulla carta, ma l’esperienza complessiva potrebbe essere migliore. È una scelta da valutare caso per caso.

Il posizionamento è chiaro: questo notebook punta a chi ha un budget rigido e non può o non vuole spendere di più. Studenti universitari che devono scrivere tesi e seguire lezioni online, lavoratori con esigenze basilari che cercano una macchina per email e documenti, chi cerca un secondo portatile da tenere in salotto o da prestare ai figli. Non è il prodotto per chi pretende qualità costruttiva premium o assistenza garantita con tempi certi.

Conclusioni

Dopo tre settimane di utilizzo intenso, il mio giudizio su questo Tivique con Ryzen 4300U è… sfumato. Non è un prodotto che consiglierei a chiunque senza riserve, ma nemmeno uno da scartare a prescindere guardando solo il brand sconosciuto. È, semplicemente, un compromesso ben calibrato. E la domanda vera che devi porti è: quel compromesso funziona per le tue esigenze specifiche?

Se sei uno studente con budget limitato che deve scrivere tesi, navigare tra decine di schede Chrome e seguire lezioni online su Teams, questo notebook fa il suo lavoro senza troppe lamentele. Se sei un impiegato che ha bisogno di una macchina per email, documenti Word, fogli Excel non troppo complessi e videochiamate quotidiane, idem. Le prestazioni del Ryzen 4300U sono genuine e nettamente superiori alla concorrenza low-cost, i 16 GB di RAM fanno respirare il sistema anche sotto pressione, lo schermo IPS è una piacevole sorpresa che non ti aspetti a questo prezzo.

Ma — e c’è sempre un ma — se puoi permetterti 50-100 euro in più, guarderei altrove senza troppi rimpianti. Un Lenovo IdeaPad 3 o un HP 15 nella fascia 400-450 euro offrono build quality sensibilmente migliore, assistenza affidabile con centri in Italia, e piccoli comfort quotidiani come la retroilluminazione della tastiera o una porta USB-C moderna. E quei dettagli, nel lungo periodo di utilizzo giornaliero, fanno più differenza di quanto pensi.

Il Tivique è la scelta giusta per chi ha bisogno di specifiche solide al minor prezzo possibile, accettando consapevolmente i compromessi che questo comporta. Non è l’ideale per nessuno, ma è abbastanza buono per molti. E a volte — diciamolo — abbastanza buono è esattamente quello che serve. Attualmente è disponibile su Amazon Italia.