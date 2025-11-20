PlayStation Store, ecco i migliori videogiochi sotto i 5 euro

Il colosso del gaming Sony non smette mai di stupire. Questi giorni sono infatti estremamente ricchi di occasioni di rilievo. Ci troviamo infatti durante la settimana del noto evento di sconti del Black Friday 2025. Su PlayStation Store, in particolare, sono al momento disponibili numerosi titoli di rilievo, proposti a dei prezzi davvero eccezionali. Vi proponiamo qui di seguito alcuni dei videogiochi migliori ad un costo inferiore ai 5 euro.
PlayStation Store, ecco le migliori occasioni proposte a meno di 5 euro
Su PlayStation Store sono disponibili all’acquisto tante occasioni sorprendenti. Come già detto, infatti, gli sconti proposti sono davvero eccezionali. Vi lasciamo qui di seguito alcuni degli sconti più interessanti, con videogiochi proposti a meno di cinque euro.
- Tomb Raider: Definitive Edition proposto ad un prezzo scontato pari a 3,99 euro contro gli iniziali 19,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto complessivo dell’80%;
- MotoGP 19 proposto ad un prezzo scontato pari a 2,99 euro contro gli iniziali 19,99 euro, con uno sconto complessivo dell’85%;
- Assassin’s Creed Syndicate proposto ad un prezzo pari a 4,49 euro contro gli iniziali 29,99 euro, con uno sconto complessivo dell’85%;
- Unravel Two proposto ad un prezzo pari a 4,99 euro contro gli iniziali 19,99 euro, con uno sconto complessivo del 75%
- La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor proposto ad un prezzo scontato pari a 4,99 euro contro gli iniziali 19,99 euro, con uno sconto complessivo del 75%;
- 60 Seconds! Reatomized proposto ad un prezzo scontato pari a 4,99 euro contro gli iniziali 9,99 euro, con uno sconto del 50%
- Tom Clancy’s The Division proposto ad un prezzo scontato pari a 4,49 euro contro gli iniziali 29,99 euro, con uno sconto complessivo dell’85%;
- Sniper Ghost Warrior Contracts 2 proposto ad un prezzo scontato pari a 3,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro, con uno sconto complessivo del 90%
Come già detto, questi sono soltanto alcuni dei videogiochi migliori proposti su PlayStation Store ad un prezzo inferiore ai 5 euro. Vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale per scoprire tutti gli sconti.