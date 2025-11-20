Ad
Il mondo potrebbe superare la barriera dei 1,5 °C: rischi, scenari e possibili soluzioni

Il superamento della barriera dei 1,5 °C è sempre più vicino e potrebbe causare dei danni irreparabili al pianeta

scritto da Federica Iazzi 2 Minuti lettura
Il dibattito climatico internazionale è sempre più infervorato a causa di una barriera che non dovremmo superare, ma che purtroppo siamo sempre più vicini a farlo. La barriera in questione è il superamento del limite di 1,5 °C di riscaldamento globale in confronto con l’era preindustriale. Questo scenario viene chiamato overshoot, ma non si limita a indicare soltanto un numero, ma un vero e proprio passaggio critico che potrebbe avere delle conseguenze nefaste nei confronti degli ecosistemi ma anche delle nostre società.

In particolare, l’overshoot è il periodo in cui la temperatura media globale supera per circa un decennio il limite già spiegato di 1,5 °C. Questa temperatura potrebbe poi abbassarsi successivamente, ma non è detto che questo periodo passi inosservato e senza conseguenze, ma anzi potrebbero esserci dei rischi enormi.

Quali sono i rischi dell’overshoot?

Gli effetti temuti di questo overshoot sono diversi e disparati. È stato infatti studiato che oltre quella soglia, gli effetti di questo cambiamento climatico sono meno gestibili. I rischi più elevati parlano di un aumento degli eventi più estremi, che in parte già si sta verificando, come ondate di calore, incendi più frequenti e altri tipi di disastri ambientali. Questi eventi sono legati a doppio filo, ovviamente anche a pericoli per la salute umana, poiché verrebbero a crearsi condizioni più favorevoli a malattie e malori dovuti al caldo eccessivo.

Un altro effetto negativo è lo stress in cui verrebbero a trovarsi alcuni ecosistemi, tra cui i più a rischio sarebbero i ghiacci polari e le foreste tropicali, Con i primi sottoposti a uno scioglimento eccessivo è le seconde andando incontro a incendi e disboscamenti. Questi danni, ovviamente si riverserebbero anche sulla fauna di quegli ecosistemi, mettendo a rischio diverse specie animali.

Nonostante alcuni impegni che sono stati presi dalle nazioni, il superamento di questa barriera è sempre più vicino e probabile, e questo passaggio potrebbe davvero segnare in maniera irreversibile il mondo in cui vivremo nei prossimi anni.

 

