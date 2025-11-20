Ad
NewsScienza e Tecnologia

BeamO, il termometro smart che ascolta cuore e polmoni

Con BeamO, la salute è a portata di mano. Un innovativo dispositivo smart che semplifica il monitoraggio quotidiano.

scritto da Rosalba Varegliano 2 Minuti lettura
termometro BeamO

BeamO, l’innovativo dispositivo smart che ricorda un termometro, arriva ufficialmente sul mercato. Anche se per il momento è disponibile solo negli Stati Uniti. A prima vista sembra un termometro a infrarossi come tanti, ma la realtà è molto più interessante. BeamO è un piccolo laboratorio medico portatile. Parliamo di un piccolo strumento dalle diverse capacità; è in grado di misurare la temperatura, ascoltare cuore e polmoni e valutare la saturazione dell’ossigeno. Tutto in un unico strumento.

L’idea nasce dall’esigenza di rendere più semplice il monitoraggio quotidiano della salute, senza dover ricorrere ogni volta a strumenti diversi o visite mediche non necessarie. Il dispositivo integra quattro sensori principali: un termometro a infrarossi, uno stetoscopio digitale, un pulsossimetro e un modulo dedicato al battito cardiaco. La combinazione di questi elementi permette di ottenere una panoramica piuttosto completa sullo stato fisico di bambini e adulti.

Uno dei punti di forza è la capacità di registrare e analizzare i suoni respiratori e cardiaci. L’utente appoggia BeamO sul torace e il dispositivo cattura il suono, filtrandolo e amplificandolo tramite l’app dedicata. Questo rende più semplice identificare eventuali anomalie o cambiamenti rispetto alle misurazioni precedenti, informazioni preziose da condividere con un medico in caso di dubbi.

Ricorda un termometro ma fa molto di più,  è il nuovo dispositivo smart: BeamO

L’app gioca infatti un ruolo fondamentale: archivia i dati, li confronta nel tempo e permette di creare report completi da inviare a pediatri e professionisti sanitari. Non sostituisce una visita medica, ma può aiutare a riconoscere per tempo sintomi di febbre persistente, congestione polmonare o irregolarità del battito.

Il design è uno dei motivi del suo successo. Trattasi, infatti, di un piccolo dispositivo compatto, leggero e con una sola interfaccia di controllo, BeamO è pensato davvero per essere usato da chiunque. È utile soprattutto ai genitori, che possono monitorare i propri figli anche durante la notte senza disturbarli, e a chi soffre di patologie respiratorie o cardiache che richiedono controlli frequenti.

Con il suo arrivo negli USA, BeamO entra in un mercato dove il settore della salute smart è in piena espansione. E se mantiene le promesse, potrebbe diventare uno degli strumenti più diffusi nei kit di pronto soccorso domestici dei prossimi anni.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rosalba Varegliano

Dal 2017 collaboro con TecnoAndroid, adottando un approccio attento ai dettagli e puntando sempre alla perfezione, per offrire un punto di vista chiaro e preciso sulle ultime novità del settore tech.