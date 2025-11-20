BeamO, il termometro smart che ascolta cuore e polmoni

BeamO, l’innovativo dispositivo smart che ricorda un termometro, arriva ufficialmente sul mercato. Anche se per il momento è disponibile solo negli Stati Uniti. A prima vista sembra un termometro a infrarossi come tanti, ma la realtà è molto più interessante. BeamO è un piccolo laboratorio medico portatile. Parliamo di un piccolo strumento dalle diverse capacità; è in grado di misurare la temperatura, ascoltare cuore e polmoni e valutare la saturazione dell’ossigeno. Tutto in un unico strumento.

L’idea nasce dall’esigenza di rendere più semplice il monitoraggio quotidiano della salute, senza dover ricorrere ogni volta a strumenti diversi o visite mediche non necessarie. Il dispositivo integra quattro sensori principali: un termometro a infrarossi, uno stetoscopio digitale, un pulsossimetro e un modulo dedicato al battito cardiaco. La combinazione di questi elementi permette di ottenere una panoramica piuttosto completa sullo stato fisico di bambini e adulti.

Uno dei punti di forza è la capacità di registrare e analizzare i suoni respiratori e cardiaci. L’utente appoggia BeamO sul torace e il dispositivo cattura il suono, filtrandolo e amplificandolo tramite l’app dedicata. Questo rende più semplice identificare eventuali anomalie o cambiamenti rispetto alle misurazioni precedenti, informazioni preziose da condividere con un medico in caso di dubbi.

L’app gioca infatti un ruolo fondamentale: archivia i dati, li confronta nel tempo e permette di creare report completi da inviare a pediatri e professionisti sanitari. Non sostituisce una visita medica, ma può aiutare a riconoscere per tempo sintomi di febbre persistente, congestione polmonare o irregolarità del battito.

Il design è uno dei motivi del suo successo. Trattasi, infatti, di un piccolo dispositivo compatto, leggero e con una sola interfaccia di controllo, BeamO è pensato davvero per essere usato da chiunque. È utile soprattutto ai genitori, che possono monitorare i propri figli anche durante la notte senza disturbarli, e a chi soffre di patologie respiratorie o cardiache che richiedono controlli frequenti.

Con il suo arrivo negli USA, BeamO entra in un mercato dove il settore della salute smart è in piena espansione. E se mantiene le promesse, potrebbe diventare uno degli strumenti più diffusi nei kit di pronto soccorso domestici dei prossimi anni.