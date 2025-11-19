Termoli: annullato definitivamente il progetto per la gigafactory

A quanto pare il periodo di incertezza che ormai accompagna perennemente Stellantis sta per segnare una nuova svolta negativa soprattutto per ciò che concerne il territorio italiano e nello specifico lo stabilimento presente a Termoli, quest’ultimo infatti in base ai piani dell’azienda all’interno della joint-venture Automotive Cells Company (ACC), sarebbe dovuto diventare una giga Factory dedicata alla produzione di batterie per le auto elettriche, questi iniziativa garantita inizialmente dalle società coinvolte piano piano ha iniziato a sgretolarsi e ora arrivano i primi segnali di addio definitivo all’idea.

Condizioni cambiate

Lo stabilimento presente a Termoli sarebbe dovuto diventare un vero e proprio snodo primario per quanto riguarda lo sviluppo e la produzione di batterie dedicate alle auto elettriche, a quanto pare così non sarà e molto presto la decisione definitiva dovrebbe arrivare, si vocifera addirittura prima del 2026, l’idea iniziale infatti è stata letteralmente travolta dalle condizioni reali e attuali del mercato che vedono le auto elettriche, non godere della popolarità che ci si aspettava e vedono anche la presenza di un mercato delle batterie ormai saturo dal momento che le aziende cinesi hanno letteralmente preso il comando del mercato delle batterie, lasciando decisamente poco spazio alle altre concorrenti.

Si tratta sicuramente di una notizia negativa che pone un alone di dubbio su quello che sarà il destino dell’impianto Stellantis presente a Termoli, attualmente la produzione dei cambi elettronici aveva dato un po’ di vigore all’impianto garantendo la continuità dei posti di lavoro, l’arrivo però di questa ennesima notizia negativa, pone forti dubbi su quello che sarà il destino dell’impianto e ovviamente dei suoi lavoratori, tutto ciò è frutto purtroppo di una situazione di mercato non stabile che vede le auto elettriche non godere della popolarità che ci si aspettava e le aziende di conseguenza fare stime al ribasso, riducendo lo sviluppo e gli investimenti.