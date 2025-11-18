Mediaworld: OFFERTE Black Friday IRRESISTIBILI con prezzi extra tagliati

Il Black Friday è arrivato in anticipo da Mediaworld, travolgendo ogni piano di risparmio e portando con sé quell’entusiasmo collettivo da “ok, questa volta conviene davvero”. È quel momento in cui la famiglia si divide tra chi vuole un nuovo telefono e chi punta al televisore dei sogni, e intanto si finisce tutti a discutere su chi cliccherà “acquista ora” per primo. L’atmosfera è frizzicarella ed ogni click sembra nascondere un affare. Mediaworld, come sempre, propone prezzi che fanno scintillare gli occhi come nei cartoni animati e alleggeriscono i pensieri (ma non troppo il portafoglio). Le offerte durano fino al 19 novembre, quindi sì, il tempo corre, ma non mancano le occasioni.

Le promo migliori firmate Mediaworld

Il primo sguardo va al Samsung UE43U8000FUXZT, un TV LED 43″ UHD 4K a 319 euro, ideale per le vostre maratone di film. Poi Mediaworld tira fuori l’artiglieria pesante con il Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Blu Profondo a 1489 euro e l’Apple iPad A16 11’’ Wi-Fi 128GB Argento a 399 euro, due gioielli che mettono d’accordo casa, ufficio e svago. La cura di sé passa per la piastra Dyson Airstrait, proposta da Mediaworld a 329 euro, mentre per i cultori della moka moderna c’è la Melchioni Family Aromatica Plus a 59,99 euro.

Gli amanti dell’universo Android trovano il Google Pixel 9a 256GB a 499 euro e il Lenovo Idea Tab 5G a 229 euro, due scelte intelligenti per restare sempre connessi. Sul fronte pulizie, Mediaworld conquista con il Dyson V15 Origin a 499 euro e la Dyson Wash G1 a 349 euro, due strumenti che cambiano il modo di affrontare il disordine. E per chi non vuole rinunciare al design elegante, Mediaworld chiude con l’Apple iPhone 15 128GB Nero a 649 euro.