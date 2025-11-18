Euronics OFFERTE SHOCK: il Black Friday diventa ancora più frizzante

Con Euronics, il Black Friday non è una corsa folle ma un’opportunità da vivere con calma. Potete osservare ogni prodotto, leggere caratteristiche, confrontare modelli e decidere con tranquillità quando approfittare delle offerte. Non c’è pressione, solo la possibilità di scegliere con criterio e soddisfazione. E se volete sorprendere amici o parenti con regali tecnologici, questo è il momento ideale. Tra smartphone, smartwatch, TV e accessori audio, Euronics ha selezionato il top del top. Ogni acquisto diventa una scelta, senza l’ansia di perdere l’affare del momento. Il bello di questo approccio è che potete dedicarvi alle offerte come volete, magari approfittando delle pause tra impegni quotidiani per fare una ricerca rapida, leggere recensioni e scoprire nuovi dispositivi interessanti. Il suo Black Friday dura fino al 1° dicembre e le occasioni sono davvero molte!

Tutte le offerte Black Friday su Euronics

Da Euronics, le occasioni vi aspettano: l’Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Alluminio‑Jet Black con Sport Band è a € 469. Sempre da Euronics lo Styler Dyson Airwrap i.d. per capelli lisci + ondulati a € 499 consente di prendersi cura dei capelli. Il Logitech MK295 Silent‑Bianco a € 26,90 rende più silenzioso il lavoro, mentre il Samsung Galaxy A56 5G 256 GB‑Awesome Graphite a € 349 offre prestazioni top

Per chi vuole una TV, Euronics propone la Smart TV LG OLED UHD 4K 65″ ad appena € 1.199, mentre la Haier Smart TV MINI LED UHD 4K 55″ è disponibile a € 549. Tablet? Si può l’iPad 11″ Wi‑Fi 256 GB (2025)‑Rosa a € 469! Per le pulizie c’è poi la lavapavimenti Dreame H14 PRO VM Combo a € 299. In cerca un computer portatile affidabile? L’HP Laptop 15‑FC0080NL Windows 11 Home 15,6″ è a € 489. Le Apple AirPods Pro 3‑Bianco sono disponibili inoltre a € 239. Le offerte Euronics sono valide fino al 1° dicembre, approfittatene e rendete la vostra scelta tecnologica ancora più soddisfacente.