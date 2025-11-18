Amazon lancia lo sconto FOLLE: notebook ASUS Swift 14 scontato di 410 euro

Amazon vuole a tutti gli effetti riservare uno sconto imperdibile per ogni singolo consumatore interessato all’acquisto di un notebook di ultima generazione, solo per poco tempo difatti è presente la possibilità di mettere le mani sul modello Acer Swift 14 AI, pagandolo ben 400 euro in meno del listino originario.

I punti di forza di questo prodotto sono chiaramente molteplici, si parte da un ampio display da 14 pollici di diagonale, un componente con risoluzione WUXGA, mantenendo comunque tecnologia OLED di ultima generazione, cornici sufficientemente sottili e dettagli estremamente precisi (dettati anche dal suo essere OLED). I colori sono perfetti, come anche le prestazioni generali, avendo al proprio interno un processore Intel Core Ultra 7-258V, e completato da una configurazione che prevede 32GB di RAM con 1TB di memoria interna su SSD di ultima generazione.

Il sistema operativo non poteva che essere Windows 11, è un Copilot+PC, quindi con preinstallato e Microsoft Copilot e tutto ciò che ruota attorno all’IA, rendendolo estremamente versatile e aprendo a ventaglio le possibilità di utilizzo da parte del consumatore finale. La tastiera QWERTY, con layout italiano, prevede una retroilluminazione monocromatica, ma con la possibilità comunque di regolare la luminosità manualmente (e non solo).

Amazon, lo sconto è imperdibile: ecco i prezzi più bassi sul notebook Acer

Potete risparmiare moltissimo sull’acquisto di questo notebook, andando subito sul link Amazon, che trovate inserito qui, dove potrete scoprire una spesa finale di soli 1089 euro, contro i 1499 euro previsti di listino, riuscendo in questo modo a spendere relativamente poco, o comunque risparmiare moltissimo.

Ricordiamo che la spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon, con consegna gratuita presso il vostro domicilio, senza costi aggiuntivi da segnalare o spese accessorie che si vanno a sommare al prezzo di vendita.