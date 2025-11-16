Xbox Ally promette interessanti novità: ecco i dettagli

Il panorama del gaming portatile sta vivendo una fase di trasformazione. Ciò anche grazie agli investimenti di Microsoft nell’ecosistema Xbox Ally. Considerato uno dei dispositivi più avanzati nel settore, quest’ultimo non si limita a offrire prestazioni elevate, ma punta a una continua evoluzione. Il tutto attraverso una serie di aggiornamenti programmati fino al 2026. Tali interventi non saranno esclusivi del nuovo modello: in futuro coinvolgeranno anche altre piattaforme Windows 11. Come il Lenovo Legion Go e i dispositivi ROG Ally di generazione precedente. Una delle novità riguarda la gestione degli shader, un elemento critico che spesso rallenta il flusso di gioco su PC. Con la nuova funzione Advanced Shader Delivery, Microsoft renderà disponibili shader pre-compilati ottimizzati per l’hardware specifico. Riducendo le attese e migliorando la fluidità. Titoli come Gears of War: Reloaded hanno già sperimentato tale tecnologia, confermando la sua efficacia nella riduzione dei tempi di caricamento.

Xbox Ally: ecco le novità in arrivo

L’innovazione più avanzata è riservata al modello Xbox Ally X. Qui entra in gioco l’Automatic Super Resolution, un sistema di upscaling basato sull’intelligenza artificiale. Quest’ultimo, nel dettaglio, sfrutta l’NPU del chip Z2 Extreme AI. Tale tecnologia promette di migliorare la qualità visiva dei giochi più esigenti. Inoltre, lo stesso chip supporterà la funzione di cattura video AI DVR, capace di registrare automaticamente i momenti più rilevanti delle sessioni di gioco.

Anche la gestione dei dati e della memoria riceverà miglioramenti. I salvataggi cloud avranno un indicatore di sincronizzazione simile a quello della Steam Deck. Mentre l’uso di schede MicroSD sarà più semplice grazie a un flusso di configurazione ottimizzato nell’interfaccia Xbox.

Allo stesso tempo, Microsoft mira a semplificare la connessione a monitor e TV. Un aggiornamento previsto per la primavera trasformerà l’esperienza di docking, rendendo la configurazione plug and play e riducendo le complicazioni legate all’output HDMI e all’abbinamento dei controller. L’obiettivo è rendere più immediata l’esperienza di gioco anche sul divano, senza la necessità di interventi manuali complessi. La strategia di Microsoft punta a rendere il gaming mobile non solo più potente, ma anche più accessibile e intelligente.