Cuore in riparazione: la nuova frontiera dei cerotti intelligenti al MIT

Un cuore che si ripara da solo. Fino a poco tempo fa sarebbe sembrato fantascienza, e invece al MIT stanno trasformando quell’idea in qualcosa di molto concreto. Un gruppo di ingegneri ha sviluppato un piccolo cerotto flessibile fatto di idrogel — un materiale morbido, quasi trasparente, che sembra una lente a contatto — capace di dimezzare i danni ai tessuti cardiaci dopo un infarto. Non si tratta solo di una protezione, ma di un vero e proprio “aiuto intelligente” che rilascia farmaci nei momenti giusti per guidare il cuore nella sua rigenerazione.

MIT sviluppa cerotto intelligente che aiuta il cuore a rigenerarsi dopo un infarto

Dopo un infarto, infatti, il cuore non riesce più a contrarsi come prima. Le cellule danneggiate non si rigenerano, e il muscolo perde per sempre parte della sua forza. “Quando il tessuto cardiaco muore, la funzionalità del cuore diminuisce in modo permanente”, spiega Ana Jaklenec del Koch Institute del MIT. Da qui è nata l’idea: creare una patch che non solo protegga il tessuto lesionato, ma che lo aiuti a ripararsi dall’interno.

Il segreto sta nel rilascio controllato dei farmaci. All’interno del cerotto ci sono minuscole particelle, grandi quanto un granello di polvere, programmate per sciogliersi lentamente e liberare i principi attivi nei momenti più critici della guarigione: prima per proteggere le cellule superstiti, poi per stimolare la nascita di nuovi vasi sanguigni e infine per evitare la formazione di cicatrici. È come se il cerotto seguisse una partitura precisa, suonando le note giuste al tempo giusto per aiutare il cuore a ritrovare il suo ritmo.

Nei test, i risultati sono stati sorprendenti. Nei ratti, il tessuto danneggiato si è ridotto della metà e la sopravvivenza è aumentata di un terzo rispetto ai trattamenti tradizionali. Col tempo, la patch si dissolve da sola, senza lasciare tracce o interferire con il battito. “È come programmare una terapia che si adatta ai tempi biologici del cuore”, racconta Erika Wang, una delle autrici dello studio.

Robert Langer, figura storica della bioingegneria, parla di “nuova frontiera della medicina rigenerativa”. E non è difficile capire perché: un dispositivo che si comporta quasi come un medico in miniatura, capace di somministrare le cure giuste nel momento esatto in cui servono, potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo le malattie cardiache.

Il prossimo passo sarà sperimentarlo su animali più grandi e poi, forse, sull’uomo. Ma una cosa è certa: se anche solo una parte di questo sogno dovesse diventare realtà, potremmo davvero dire che un cuore spezzato può tornare a battere come nuovo.