Amazon: sconto ASSURDO su questo notebook HP

Una delle migliori promozioni dell’ultimo periodo coinvolge un notebook HP di generazione estremamente recente, si tratta del modello 15-fd0011sl, dispositivo che oggi gli utenti possono acquistare a un prezzo veramente molto basso su Amazon, approfittando di uno sconto più unico che raro messo a disposizione di ognuno di noi.

Il device presenta una diagonale da 15,6 pollici, un pannello IPS LCD che può raggiungere una risoluzione in FullHD, con trattamento antiriflesso, ma comunque in grado di mettere a disposizione dettagli e nitidezza comunque di un buon livello generale. Il processore è un Intel Core i5, precisamente variante 1334U, con alle sue spalle una configurazione di tutto rispetto: 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. La scheda grafica, come era lecito immaginarsi in questa fascia di prezzo, è installata direttamente sulla scheda madre (non è dedicata, per intenderci), trattasi della comunissima Intel Iris Xe.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11, senza particolari modifiche o software preinstallati, in modo da poter godere sin da subito della migliore esperienza Microsoft. Nella parte superiore del display è possibile trovare installata una webcam da 720p, con modalità privacy attivabile meccanicamente, ovvero è possibile effettuare lo switch fisico dell’interruttore a coprirla completamente.

Non dimenticatevi del canale Telegram @codiciscontotech sul quale potete avere ogni giorno le migliori offerte Amazon e scoprire quali sono i codici sconto Amazon più interessanti del momento.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Amazon, ecco lo sconto da non perdere sul notebook HP

Una promozione che ha un prezzo finale quasi imbattibile, si parte da un listino di 669,99 euro, per scendere di circa 120 euro, e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale pari a soli 549,99 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Il prodotto non è disponibile in altre colorazioni, tuttavia potrete scegliere tra varianti con specifiche tecniche differenti (e altrettanti prezzi di vendita che potrebbero inficiare la spesa finale da sostenere).