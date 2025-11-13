Nubia V80 Design è ufficiale, vediamo le caratteristiche

In queste ultime ore è stato presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone a marchio Nubia. Ci stiamo riferendo al nuovo Nubia V80 Design. Osservando le immagini, possiamo notare come lo smartphone sia molto curato dal punto di vista estetico, ma con look che abbiamo già avuto modo di vedere. Questo smartphone è infatti in realtà una versione re-branded del nuovo ZTE Blade V80 Vita, il quale è stato annunciato giusto pochi giorni fa. Il nuovo smartphone a marchio Nubia sarà distribuito solo presso alcuni mercati.
Nubia V80 Design è ufficiale, ma è un re-branded di ZTE Blade V80 Vita
Nubia V80 Design è stato da poco annunciato ufficialmente sul mercato mobile. Come già accennato in apertura , però, lo abbiamo già conosciuto, dato che si tratta sostanzialmente di una versione re-branded del nuovo ZTE Blade V80 Vita. Anche il nuovo smartphone a marchio Nubia dispone di un design particolare e un po’ ispirato agli ultimi rivali di casa Apple. La backcover è disponibile in diverse colorazioni, tra cui Midnight Black, Pale Amber, Celadon Cyan e Peach Fuzz. Vi riassumiamo qui di seguito le sue caratteristiche tecniche.
Nubia V80 Design – specifiche tecniche
- Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.75 pollici con una risoluzione pari a 900 x 1,940 pixel con una densità pari a 317 ppi , con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco pari a 1,000 nits
- Processore Unisoc T7280 con processo produttivo a 12 nm
- Tagli di memoria comprendenti 8 GB di memoria RAM espandibile virtualmente fino a 12 GB e 256 GB di storage interno non espandibile
- Fotocamera anteriore per i selfie da 16 MP
- Doppia fotocamera posteriore, sensore fotografico principale AI da 50 MP e sensore di profondità da 2 MP
- Batteria con una capienza pari a 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 22.5W e supporto alla ricarica wireless da 10W
- Sistema operativo installato a bordo Android 16