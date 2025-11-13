Expert: il Black Friday che stavi aspettando è già qui

Ogni anno, a novembre, scatta quel momento, quello delle promo più folli, ma quest’anno, Expert ha deciso proprio di esagerare. Altro che semplice sconto: qui si parla di un vero invito a goderti la tecnologia senza sentirti in colpa. Le promo del Black Friday Expert, valide fino al 16 novembre, sono la scusa perfetta per dire “ok, questa volta me la merito”. Expert non punta sul solito “compra ora o mai più”, ma su offerte che fanno davvero gola. Hai presente quando ti accorgi che la tua TV ha più pixel mancanti che programmi interessanti? Oppure quando il tuo smartphone decide che 128 GB non bastano più dopo la millesima foto al gatto? Bene, Expert ti salva. E non finisce qui: anche chi lavora o studia troverà pane per i propri progetti e chi vuole solo rilassarsi, beh, c’è pure la PlayStation 5 ad un ottimo costo.

Expert ed il trionfo delle offerte tech

Con Expert, ogni reparto è un invito a lasciarsi tentare. La Smart TV TCL Serie P69K 4K Ultra HD da 75″ con Google TV, HDR10+ e Dolby Audio a 499 euro è l’occasione giusta per dire addio agli schermi minuscoli e accogliere il cinema in salotto. Se poi vuoi aggiornare il tuo telefono, Expert ti propone il XIAOMI Redmi Note 14 Pro Ocean Blue 8GB/256GB a 219 euro e il Redmi Note 14 5G Coral Green 8GB/256GB a 179,90 euro: leggeri, scattanti e con stile da vendere.

Chi lavora o studia troverà in Expert due proposte che fanno gola: l’ASUS Vivobook 15 con Intel Core 5 120U, 16GB/512GB, a 499 euro, e il potente Lenovo Ideapad 5 Slim Ultra 7 16GB/1TB a 849 euro. E per chi ama il gioco, Expert mette in campo la PlayStation 5 1TB con EA Sports FC™ 26 a 549 euro, pronta a regalarti partite infinite. E non manca la cura per la casa: da Expert trovi il ferro Philips Serie 3000 a 24,90 euro, la macchina Philips Serie 800 a 229 euro e la Remington S7750 a 29,90 euro.