Ad
NewsOfferteVolantini

Esselunga: il risparmio ti aspetta con una PROMO da URLO su APPLE

Le promozioni Esselunga trasformano anche lo shopping più tranquillo in una piccola avventura di intelligenza, gusto e magia, con tanta convenienza vera.

scritto da Rossella Vitale 2 Minuti lettura
esselunga

Ci sono giorni in cui il portafoglio chiede tregua e tu pensi: “Ok, oggi compro solo l’essenziale.” Poi ti ritrovi da Esselunga e ti accorgi che l’essenziale può anche essere un iPhone 16e da 128 GB a €719, che grazie alla Carta Fìdaty ti regala 14 buoni da €30, per un totale di €420. A conti fatti, lo paghi solo €299. Non è fantascienza, è pura matematica… con un tocco di stile! Da Esselunga il concetto di “offerta” diventa qualcosa che ti fa dire “finalmente!”. È come trovare la moneta da due euro nel taschino del vecchio cappotto, ma con molta più soddisfazione. Qui, tra carrelli e promozioni, c’è un’idea precisa: farti vivere un acquisto intelligente, chiaro, concreto. Ti piace l’idea di un risparmio che non sembra un compromesso, ma una scelta furba? Allora sì, Esselunga è proprio la tua dimensione ideale. Perché qui il risparmio non è uno slogan: è una carezza al buon senso.

Scopri ogni giorno  offerte Amazon e preziosi codici sconto su Codiciscontotech [entra qui ora] e Tecnofferte [segui subito qui]. Iscriviti ai canali Telegram e trasforma ogni acquisto in un piacere intelligente.

Promozioni Esselunga

esselunga

La promozione di Esselunga è un piccolo capolavoro di chiarezza. Solo nei suoi punti vendita, e non online né nei negozi LaEsse, puoi mettere le mani sull’iPhone 16e da 128 GB a €719, ricevendo con la Carta Fìdaty ben 14 buoni da €30, per un totale di €420, che ti porta il prezzo reale a €299. Esselunga sa che il valore del risparmio è più dolce quando è trasparente. Non ci sono trucchi, solo una promozione pensata con intelligenza. Esselunga ti mostra che un acquisto può essere elegante e pratico allo stesso tempo. In un mondo di offerte confuse, Esselunga sceglie la semplicità. È così che Esselunga conquista: con concretezza e gusto. Quando esci con il tuo nuovo smartphone, senti che Esselunga ti ha regalato un momento leggero, pratico e tuo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.