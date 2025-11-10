L’App Store è ora accessibile dal web?

Apple introduce un’importante novità nel proprio universo. Per la prima volta, il catalogo completo dell’App Store è accessibile anche dal web. All’indirizzo apps.apple.com, gli utenti possono ora esplorare, cercare e scoprire applicazioni e giochi attraverso il browser. Il tutto senza dover utilizzare un dispositivo dell’azienda. È un’evoluzione che segna un cambio di prospettiva, portando sul web l’esperienza tradizionalmente confinata all’interno dei sistemi operativi iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS. Il nuovo portale si presenta con un design familiare, che richiama da vicino l’estetica dell’App Store nativo. Ma riorganizzato per un uso più fluido da desktop. L’interfaccia è sobria, funzionale e pensata per rendere la navigazione immediata. Ciò grazie a un menu a discesa che consente di passare rapidamente da una piattaforma all’altra.

Apple porta l’App Store sul web: ecco i dettagli

Ritornano anche le aree editoriali più note, come la sezione “Oggi”, che propone ogni giorno suggerimenti, approfondimenti e storie legate ad app e giochi. Ciò accanto alle categorie tematiche e allo spazio dedicato ai titoli di Apple Arcade. E non è tutto. Il motore di ricerca interno permette di individuare rapidamente applicazioni specifiche. Restituendo risultati corredati da screenshot, descrizioni dettagliate e dati tecnici. Chi utilizza un dispositivo Apple può, inoltre, aprire direttamente l’app selezionata nello store installato sul proprio sistema. Mentre tutti gli altri possono condividere facilmente i link o consultare le informazioni senza restrizioni.

Con tale apertura, Apple consolida il legame tra esperienza utente e accessibilità digitale. Rispondendo così alla crescente domanda di strumenti che permettano di esplorare i propri contenuti in modo più trasparente. Il nuovo App Store web non rappresenta soltanto un aggiornamento tecnico, ma un’evoluzione del modo in cui l’azienda comunica il proprio ecosistema. In prospettiva, tale scelta potrebbe ridefinire il ruolo del browser nel mondo Apple, trasformandolo da semplice finestra informativa a punto di accesso centrale per contenuti e servizi.