Shazam cambia volto su iOS con il design Liquid Glass e una Home più utile

Apple ha iniziato a distribuire un aggiornamento che rinnova Shazam adottando il linguaggio visivo Liquid Glassintrodotto con iOS 26. Il risultato è un’interfaccia più ariosa, con trasparenze marcate, riflessi morbidi e animazioni dei menu a comparsa ripensate per dare continuità visiva tra pannelli e overlay. Anche l’icona dell’app è stata ridisegnata per rispecchiare lo stile, così da rendere immediatamente riconoscibile il nuovo corso grafico già dall’homescreen. Nelle note di rilascio si parla esplicitamente di un “nuovo ed elegante look Liquid Glass”, e le immagini condivise dalla stampa specializzata mostrano come i bordi e le ombre siano stati calibrati per valorizzare il senso di profondità tipico del vetro liquido.

Navigazione più semplice e scoperte recenti a portata di mano

Il restyling non è solo estetico. La barra degli strumenti in basso ora ospita tre sezioni chiare e coerenti: Home, Libreria e Concerti. La Ricerca è stata spostata in un pulsante dedicato nell’angolo in basso a destra, soluzione che libera spazio e rende più leggibile la gerarchia dei comandi principali. La scelta di concentrare le destinazioni in tre schede riduce i passaggi necessari per muoversi tra identificazioni, raccolte e informazioni sugli eventi, mentre le nuove animazioni agevolano l’orientamento nei cambi di contesto.

La novità più concreta riguarda la gestione delle tracce riconosciute. Le canzoni identificate di recente compaiono adesso direttamente nella scheda Home, senza dover aprire l’intera collezione personale. Questo accorcia il percorso per riascoltare, salvare o condividere una scoperta, e risponde a un’esigenza ricorrente: recuperare al volo l’ultimo brano taggato quando l’attenzione è ancora alta. La sezione Concerti beneficia di affinamenti visuali e organizza meglio i collegamenti utili per consultare gli eventi legati agli artisti individuati.

L’aggiornamento è in distribuzione globale e richiede un dispositivo già aggiornato a iOS 26 per visualizzare il nuovo tema Liquid Glass. Il download è disponibile tramite App Store, con rollout progressivo nelle prossime ore. Per chi utilizza Shazam quotidianamente, l’insieme di micro-cambiamenti grafici e il riposizionamento delle funzioni chiave si traduce in un flusso più lineare, dove ciò che serve davvero è sempre a un tocco dalla schermata iniziale.