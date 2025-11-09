Nintendo eShop, tanti sconti sorprendenti per il fine settimana

Per tutti gli amanti del mondo dei videogiochi ci troviamo di fronte ad un fine settimana particolarmente ricco. Il colosso del gaming Nintendo, in particolare, ha reso disponibili numerosi sconti ed offerte su Nintendo eShop. Ci troviamo di fronte a numerosi videogiochi di rilievo, proposti però ad un prezzo decisamente conveniente rispetto al prezzo di listino. Gli utenti interessati potranno quindi portarseli a casa senza spendere una fortuna. Vediamo qui di seguito le offerte migliori di questo fine settimana.
Nintendo eShop, ecco le offerte migliori di questo fine settimana
- Mortal Kombat 11 – proposto ad un prezzo pari a 4,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari al 90%
- Jurassic World Evolution: Complete Edition – proposto ad un prezzo scontato pari a 11,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- 15 in 1 Family Games Mega Collection – proposto ad un prezzo pari a 3,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari al 92%
- Worms Rumble – proposto ad un prezzo scontato pari a 1,49 euro contro gli iniziali 14,99 euro con uno sconto complessivo pari al 90%
- Final Fantasy VII – proposto ad un prezzo pari a 6,99 euro contro gli iniziali 15,99 euro con uno sconto complessivo pari al 60%
- Dragon Ball FighterZ – proposto ad un prezzo scontato pari a 9,59 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari all’84%
- Crime O’ Clock – proposto ad un prezzo pari a 1,99 euro contro gli iniziali 19,99 euro con uno sconto complessivo pari al 90%
- Borderlands Collection: Pandora’s Box – proposto ad un prezzo pari a 37,49 euro contro gli iniziali 149,99 euro con uno sconto complessivo pari al 75%
- WRC Generations: FIA WRC Official Game – proposto ad un prezzo pari a 9,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- One Piece Odyssey Deluxe Edition – proposto ad un prezzo pari a 29,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%