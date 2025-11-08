OnePlus 15T: un leak svela le specifiche davvero elettrizzanti

Negli ultimi tempi OnePlus ha attirato l’attenzione di tutti dal momento che si prepara al rilascio dei suoi prossimi dispositivi di fascia alta, ovviamente il più atteso è OnePlus 15 che rappresenterà il modello top di gamma della generazione, ma allo stesso tempo recenti voci di corridoio hanno parlato dell’arrivo di un altro dispositivo definito 15T che dovrebbe offrire caratteristiche tecniche da top di gamma all’interno di un design decisamente compatto, aderendo ad una categoria di dispositivi molto amata da tantissimi consumatori.

Caratteristiche da top di gamma

L’infaticabile Insider Digital chat station ovviamente ha parlato del dispositivo e ha rilasciato alcuni dettagli su quelle che potrebbero essere le sue specifiche tecniche, inutili girarci attorno, sono specifiche da top di gamma completo, quest’ultimo infatti dovrebbe annoverare sotto la scocca Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 e dovrebbe poter vantare un display piatto OLED da 6,31 pollici con risoluzione 1,5K, cornici simmetriche e un nuovo sensore ultrasonico con tecnologia 3D integrato sotto per il riconoscimento delle impronte digitali.

Tra le altre caratteristiche tecniche annunciate non manca la resistenza ad acqua e polvere garantita dalla certificazione IP 68, divenuta ormai un vero e proprio standard per tutti i dispositivi di fascia elevata e come se non bastasse anche la batteria sarà decisamente generosa, parliamo addirittura di una cella energetica con una capacità che dovrebbe partire da 7.000 mAh.

Il leaker invece non si è espresso per quanto riguarda il comparto fotografico dal momento che non ha rilasciato nessun dettaglio, ha parlato però della possibile finestra di lancio che per la società cinese dovrebbe essere la prima metà del prossimo anno, dunque il 2026 sarà l’anno del prossimo dispositivo compatto dalle grandi prestazioni dell’azienda, ovviamente la domanda interessante è che in molti si staranno ponendo è quale sarà la fascia di prezzo di questo dispositivo dal momento che le caratteristiche tecniche sono assolutamente di tutto rispetto e da top di gamma.