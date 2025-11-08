Ad
Euronics: tecnologia strepitosa con una convenienza golosa

Le nuove promozioni Euronics portano stile, potenza e comfort in casa e tra le mani con prodotti Apple, Samsung, Dyson, Philips e Trust.

scritto da Rossella Vitale 2 Minuti lettura
promozioni volantino euronics

Euronics arriva proprio nel momento giusto. Tra colori che mettono allegria, prezzi eccezionalmente bassi e gadget che sembrano usciti dal futuro, c’è un’aria di festa tecnologica che non si può ignorare. Niente panico da scelta, perché ogni offerta sembra fatta apposta per semplificarti la vita  o renderla semplicemente più divertente. Dall’ufficio alla pausa relax sul divano, Euronics ti accompagna con prodotti che uniscono eleganza, design e prestazioni. Ti senti creativo? C’è un iPad che aspetta solo te. Ti piace fare le cose in grande? Uno smartphone Samsung ti farà sentire al top. E se ami avere la casa impeccabile o capelli perfetti, Euronics ha pensato anche a questo. Preparati: la tecnologia diventa un gioco di stile, e tu ne sei il protagonista.

Le offerte Euronics più eccezionali

Con Euronics, l’eleganza si fa rosa con APPLE – iPhone 16 128GB Rosa a 699 euro, perfetto per chi desidera potenza e stile. Sempre da Euronics, arriva APPLE – iPad 11″ Wi-Fi 128GB (2025) Rosa a 359 euro, compagno ideale per studiare o rilassarti con un film. Gli amanti Android trovano il top nel SAMSUNG – Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Black a 899 euro, autentica meraviglia targata Euronics. Per serate cinema da urlo, Euronics propone SAMSUNG – Smart TV LED UHD 4K 75″ a 679 euro, mentre la pulizia raggiunge nuovi livelli con DYSON – Lavapavimenti WASHG1 Nero/Blu a 349 euro. Se cerchi il lusso mobile, lo store ti fa innamorare con APPLE – iPhone Air 256GB Celeste a 1199 euro.

Comfort e gaming? Euronics pensa a te con TRUST – Sedia gaming GXT703 RIYE GAMING CHAIR Black a 99 euro. Per la cura dei capelli, Euronics propone DYSON – Piastra Asciugacapelli AIRSTRAIT PINK Pink a 349 euro e PHILIPS PERFECTCARE COMPACT ESSENTIAL GC6840/20 a 89,90 euro. Infine, chiude in grande stile Euronics con SAMSUNG – Galaxy Watch8 Classic 46mm BT 2+64GB Black a 429 euro.

