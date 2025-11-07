Google rilancia la mappa centrata su Android Auto

Google è pronta a riprovarci con Maps su Android Auto. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, il colosso di Mountain View sta testando un ritorno della visuale centrata per le mappe, questa volta con un approccio più equilibrato e attento all’esperienza utente. La nuova interfaccia punta a mantenere la mappa ben visibile, anche con i vari menù e comandi attivi sullo schermo.

L’idea non è nuova. A inizio anno, infatti, Google aveva tentato di introdurre un layout simile, ma il risultato era stato tutt’altro che soddisfacente. La mappa, spostata al centro, finiva coperta dai menù laterali, rendendo difficile seguire il percorso. Le proteste degli automobilisti non si erano fatte attendere, e l’azienda aveva rapidamente fatto marcia indietro, ripristinando la visuale originale. Ora, però, sembra che a Mountain View abbiano trovato la giusta formula per un equilibrio tra design e praticità.

Android Auto cambia volto: un ritorno più maturo e attento ai dettagli

Le prime segnalazioni arrivano da Reddit, dove alcuni utenti hanno notato la nuova disposizione grafica. Secondo le testimonianze, la mappa resta centrata anche dopo l’avvio della navigazione, offrendo un colpo d’occhio più ordinato. La funzione però non risulta ancora stabile. In certi casi infatti può essere necessario attivarla manualmente tramite il pulsante a tre pannelli. Chi ha provato la novità parla di un’interfaccia più chiara, fluida e ben integrata con il sistema Android Auto.

Il test in corso rappresenta un passo importante per la piattaforma. La nuova versione di Maps sembra più stabile e meglio ottimizzata. Il menù delle destinazioni, che in passato oscurava il tragitto, ora è stato riposizionato per lasciare lo spazio necessario alla guida. L’obiettivo di Google? Offrire una navigazione più pulita, con un’interfaccia moderna ma senza compromettere la sicurezza.

Non ci sono ancora date ufficiali per il rilascio pubblico di questa modifica. Al momento, il test sembra limitato a un numero ristretto di utenti, utile per raccogliere feedback e correggere eventuali imperfezioni. Se le prove daranno esito positivo, la visuale centrata su Android Auto potrebbe tornare in modo stabile con i prossimi aggiornamenti di Maps.