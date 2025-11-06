Allerta truffe sui bonifici, Italia sotto attacco: ecco cosa fare

Crocevia di ansia e fretta, mondo connesso che sembra sicuro, ma dentro si muove un rischio costante. Racconti di vendite online finite in amarezze, di truffe su truffe. Una bicicletta messa in vendita, un acquirente gentile, una prova di pagamento inviata con sicurezza apparente. Il bonifico risulta solo ordinato, ma non accreditato. Il pacco parte. Il denaro sparisce tra click e promesse. Un istante di fiducia, un errore fatale. Che cosa resta? Soli screenshot ingannevoli e niente di più. Trame simili sgorgano nelle caselle e-mail. Iban che mutano improvvisamente, messaggi che sembrano autentici, loghi istituzionali perfetti. I truffatori si infilano tra comunicazioni, manipolano file, inseriscono un Iban clonato. Si versa denaro pensando di saldare un debito reale. Risultato? Fondi che evaporano verso conti irraggiungibili. Rabbia, incredulità, senso di ingiustizia. Come distinguere verità da imitazione digitale? Come fare con tutto questo caos e tutte queste truffe? Insomma ce ne sono parecchie.

Credenziali rubate e truffe con falsi rimborsi

Altre truffe? I finti avvisi della banca: “attività sospetta”. Si clicca per paura, non per ragione. Pagina identica al sito reale, credenziali digitate e puff, sicurezza svanita. Si apre la porta a criminali. Da lì, bonifici disposti con velocità chirurgica. Si guardano i movimenti del conto. Tardi. Domanda: perché fidarsi di un link? Occorrono sospetti anche di fronte al rimborso fasullo. Soggetti che si presentano come enti ufficiali promettono somme da ricevere. Chiedono prima una piccola spesa “di pratica”. Il trucco gela lo stomaco quando si scopre l’inganno. Denaro inviato, identità rubata e ciao ciao ai risparmi. Quale voce interiore avrebbe dovuto gridare stop?

Restare vigili è fondamentale, sempre, per non cadere nelle truffe, digitali e non. Prima di spedire prodotti o autorizzare pagamenti, serve verificare che l’accredito sia realmente avvenuto, controllando il saldo e non solo una ricevuta. In caso di cambi improvvisi di Iban, vale la regola del doppio controllo con telefonata a un contatto ufficiale. Mai cliccare link ricevuti via sms o mail sospette, ma accedere ai servizi digitando l’indirizzo manualmente. Diffidare da richieste urgenti o rimborsi inattesi e non condividere credenziali o codici temporanei. Aggiornare antivirus, sistemi e app bancarie. Quando qualcosa suona strano, fermarsi e verificare.