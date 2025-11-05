Google: svelati i numeri mensili incredibili di Gemini

Come di consueto, ecco che torniamo a parlarvi di numeri, nello specifico oggi vi riportiamo i traguardi ottenuti da Google tramite Gemini dal momento che il CEO della piattaforma, Sundar Pichai, ha annunciato che Gemini ha tagliato il traguardo di 650 milioni di utenti attivi durante l’arco del mese mentre Google one e YouTube Premium sono arrivati a quota 300 milioni di abbonamenti attivati dagli utenti.

Crescita esponenziale

Secondo l’uomo, il merito di questa crescita esponenziale va a svariati fattori, nello specifico Gemini ha effettuato dei passi davvero da gigante, siamo passati da 90 milioni di utenti nel 2024 ad ottobre, a 350 milioni di utenti a marzo 2025 per poi arrivare agli attuali 650 milioni, con una crescita pari a sette volte che secondo l’uomo è merito della presenza del nuovo modello banana che consente la generazione e la modifica di immagini, che da solo ha affrontato circa 28 milioni di utenti, insieme ad importanti miglioramenti applicati all’intelligenza artificiale.

Nello specifico, il fulcro di tutto questo è proprio il modello Gemini, quest’ultimo tra l’altro entro la fine dell’anno godrà dell’arrivo del modello Gemini tre che punterà all’introduzione di risposte più veloci, più precise e consumi energetici decisamente inferiori, ciò secondo l’esperto garantirà un ulteriore spinta alla crescita dell’utenza mensile disponibile sull’applicazione.

Tutto ciò ovviamente si traduce in un gettito fiscale decisamente aumentato grazie all’utilizzo dei software di Google e all’utilizzo di abbonamenti per YouTube e Google One, nello specifico Alphabet ha registrato 102,3 miliardi di dollari di ricavi, con una crescita del 16% su base annua.

Ovviamente si tratta di numeri più importanti per Google che si ritrova a competere con realtà decisamente collaudate che ovviamente non vogliono lasciare margine alle aziende concorrenti, tra queste ovviamente spiccano OpenAI con chatGPT e Meta, sono puntati sul prossimo aggiornamento del modello Gemini che punta a introdurre interessanti novità migliorando il modello in modo sostanziale.