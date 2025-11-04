Test nucleari: Trump annuncia il loro ritorno

Dopo oltre tre decenni di silenzio, gli Stati Uniti potrebbero tornare a sperimentare armi nucleari. L’annuncio è arrivato direttamente da Donald Trump con un messaggio su Truth. In tale occasione, il presidente ha dichiarato di aver incaricato il Dipartimento della Guerra di riprendere i test. Ciò in base a un principio di “reciprocità” nei confronti di Russia e Cina. L’idea, secondo il leader americano, è che le due potenze stiano modernizzando i propri arsenali. Costringendo, in tal modo, Washington a intervenire per non restare indietro. La decisione rappresenta una potenziale inversione di rotta rispetto alla linea adottata dagli Stati Uniti dall’inizio degli anni Novanta. Ovvero quando una sospensione volontaria dei test nucleari mise fine a una stagione di sperimentazioni durata decenni. L’ultimo test risale, infatti, al 1992. Da allora, gli Stati Uniti avevano scelto di concentrarsi su simulazioni digitali e programmi di manutenzione.

Gli Stati Uniti si preparano al ritorno dei test nucleari?

Sul piano internazionale, la scelta di Washington potrebbe riaccendere un equilibrio già fragile. Dal 1992, la quasi totalità delle potenze nucleari si è astenuta dal condurre nuovi test. Ciò fatta eccezione per la Corea del Nord, che dal 2006 ha eseguito sei esplosioni sotterranee. Pur non avendo effettuato detonazioni reali, sia Mosca che Pechino hanno più volte annunciato la sperimentazione di missili balistici e vettori idonei a ospitare testate atomiche. Mantenendo così alta la tensione strategica.

Inoltre, l’intenzione americana di riprendere le prove nucleari solleva interrogativi sul futuro della non proliferazione e sulla tenuta dei trattati internazionali. Un ritorno ai test rischierebbe di riattivare dinamiche competitive tra le grandi potenze. Spingendo così anche altri Paesi a riconsiderare le proprie strategie di difesa.

Una situazione che evidenzia come le logiche mondiali siano nuovamente spinte verso una corsa agli armamenti. L‘ipotesi di un nuovo ciclo di sperimentazioni atomiche annunciate da Trump apre nuovi scenari non solo per gli Stati Uniti, ma anche per le politiche di tutto il mondo.