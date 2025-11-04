La Cina dà il via al futuro dei droni navali con la portaerei Sichuan

La Cina ha acceso i riflettori sulla Sichuan, la sua nuova portaerei di ultima generazione in grado di operare interamente tramite droni. È la prima nave del Paese costruita per gestire flotte autonome di velivoli senza pilota. Rappresenta una svolta nel modo in cui Pechino immagina la guerra e la difesa marittima. Dietro il debutto della Sichuan non c’è solo una prova di forza militare, ma anche la volontà di mostrare al mondo il progresso tecnologico raggiunto in campi come la robotica e l’intelligenza artificiale.

Una portaerei fuori dagli schemi

A differenza delle navi tradizionali, la Sichuan è pensata per coordinare centinaia di droni con funzioni diverse. Tra queste ritroviamo: esplorazione, comunicazione, attacco o supporto logistico. Il suo ponte di volo integra anche un sistema di lancio elettromagnetico che permette ai velivoli di decollare con rapidità e precisione. Tutto senza l’uso di catapulte convenzionali. Con oltre 40.000 tonnellate di stazza, la nave può operare a lungo raggio, adattandosi sia a missioni di pattugliamento che a operazioni strategiche in acque internazionali.

Tecnologia e strategia si fondono

La Sichuan è anche un banco di prova per l’uso dell’intelligenza artificiale nella gestione delle flotte. I droni a bordo possono comunicare tra loro e reagire autonomamente ai cambiamenti dello scenario operativo, condividendo dati in tempo reale. Questo approccio riduce il rischio per gli equipaggi e consente di coprire aree molto più vaste rispetto alle missioni tradizionali.

Il mare come laboratorio del futuro

Con questa nave, la Cina inaugura un nuovo capitolo nella corsa alle tecnologie autonome. La Sichuan non è soltanto una qualunque tipo di portaerei, infatti, ma il simbolo di una strategia che guarda al mare come spazio di sperimentazione e potere. Nei prossimi anni, la competizione per il controllo delle rotte e dei cieli sopra gli oceani potrebbe diventare sempre più una sfida tra algoritmi, non solo tra nazioni.