Fastweb Mobile Pro, la nuova offerta punta su 5G, giga illimitati e sicurezza

Fastweb rinnova la propria proposta mobile con Fastweb-Mobile Pro, un’offerta che punta su velocità, trasparenza e sostenibilità. La tariffa, disponibile a 11,95€ al mese, include 250GB di traffico dati in 5G sulla rete Vodafone, minuti illimitati, 200 SMS e 45GB di roaming in UE, di cui 25 extra offerti dall’operatore. La spedizione della SIM o eSIM è gratuita, e l’attivazione può essere completata online anche tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, in pochi minuti.

Il servizio è pensato per garantire la massima copertura. Fastweb si appoggia alla rete mobile Vodafone, premiata per qualità e affidabilità, con velocità fino a 2Gbps in download nelle aree 5G. Inoltre, è incluso il WiFi Calling, utile per telefonare anche in zone prive di segnale mobile. Tutti i clienti hanno accesso ai corsi gratuiti della Digital Academy, la piattaforma formativa che insegna competenze digitali richieste nel mondo del lavoro.

Fastweb Mobile Pro, più servizi e zero vincoli: come funziona l’offerta completa

Fastweb mantiene il suo impegno per la trasparenza e la libertà dell’utente. Non sono infatti previsti vincoli di durata, costi nascosti né penali di uscita. Per chi abbina il piano Mobile Pro a un’offerta per la Casa, il prezzo fisso della connessione domestica scende da 27,95 a 23,95€ al mese e i giga sul mobile diventano illimitati.

Tra i servizi aggiuntivi troviamo FastwebUP Plus Mobile e Fastweb-Protect, entrambi attivabili con un costo extra di 3€ al mese ciascuno. Il primo offre vantaggi esclusivi come ingressi gratuiti in palestra, sconti per viaggi, shopping e cinema, oltre alla possibilità di vincere biglietti VIP per eventi sportivi. Il secondo include strumenti per la protezione dell’identità digitale, il blocco dei siti malevoli e una polizza assicurativa Wallife® che tutela dalle frodi online.

Ma non è finita qui. L’ azienda conferma anche il proprio impegno ambientale con EcoSIM riciclate al 100% e l’obiettivo “Net Zero Carbon 2035”, puntando alla riduzione del 90% delle emissioni. Un milione di euro è stato destinato a progetti per la salvaguardia del pianeta. Insomma, con Fastweb-Mobile Pro, l’operatore mira a unire convenienza, velocità e responsabilità. Una scelta per chi cerca prestazioni elevate e trasparenza, ma anche un’attenzione concreta a temi quali formazione e sostenibilità.