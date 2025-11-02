MediaWorld sa come farti sorridere: TV Samsung OLED in PROMO ORA

Chi sistema il divano e chi aggiorna la playlist delle serie preferite: è il momento di rendere ogni serata un piccolo evento. Con le nuove TV Samsung OLED 4K, l’emozione entra letteralmente in casa e trasforma il semplice relax in un’esperienza piena di ritmo e colori. Basta una pressione sul telecomando per scoprire un mondo dove ogni dettaglio vibra e ogni fotogramma si muove con una fluidità a 165Hz che conquista anche gli occhi più esigenti. Non serve più chiedere chi sceglie il film, perché con MediaWorld tutto diventa spettacolare: la luce, il suono, le sfumature di ogni sorriso o scena d’azione. Ogni serata si trasforma in un viaggio tra emozioni nitide e suoni avvolgenti, da condividere o da vivere in solitaria come in una vera sala cinematografica. E per aggiungere una dose extra di divertimento, MediaWorld regala un voucher di intrattenimento fino a 414,96€, perfetto per maratone di film, sport e nuove stagioni di serie imperdibili. Accendi il comfort, preparati al “wow” al primo sguardo, perché il tuo salotto sta per diventare il luogo preferito di tutti.

MediaWorld e le TV Samsung che conquistano

Da MediaWorld arrivano modelli che fanno battere il cuore di chi ama la tecnologia raffinata. Il Samsung QE65S90FATXZT, OLED 65″ 4K, regala colori intensi e fluidità da cinema a 1.898,99€. Per chi cerca equilibrio tra qualità e valore, MediaWorld propone il QE55S85FAUXZT, OLED 55″ 4K, a 1.179,99€, un vero concentrato di eleganza e potenza. Se preferisci un’esperienza UHD cristallina, MediaWorld ti fa scoprire il QE65S85DAE, 65″ 4K, a 1.613,89€, perfetto per chi sceglie il massimo.

Per un audio spettacolare con Dolby Atmos e intelligenza artificiale avanzata, MediaWorld offre il QE55S95FATXZT, OLED 55″ 4K, a 1.798,99€. E non manca la soluzione compatta ma super performante: il QE48S90FAEXZT, 48″ OLED 4K, a 828,99€, ideale per spazi più intimi. Infine, MediaWorld chiude in bellezza con il QE65S85FAEXZT, 65″ OLED 4K, a 1.409,99€, per chi vuole grandezza e qualità insieme. Con MediaWorld, l’intrattenimento diventa arte!