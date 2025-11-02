AliExpress fa incetta di sconti: i prezzi come non li avete mai visti

Le offerte di AliExpress si rinnovano a novembre 2025 mettendo a disposizione del consumatore medio un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro, con la sua capacità di aprire le porte al massimo risparmio, a prescindere dalla categoria merceologica effettivamente coinvolta. Il consumatore si ritrova a poter ricevere gratuitamente la merce a domicilio, senza costi aggiuntivi degni di nota o dazi doganali da versare.
AliExpress, ecco quali sono i prodotti oggi in promozione
- Caricatore per auto wireless Tappetino di ricarica 15w Caricatore rapido Qi antiscivolo per caricatore per telefono wireless per auto per Android per IPhone 11/12/13/14 – PREZZO: 4,14 euro al posto di 16,22 euro – LINK.
- Stazione meteorologica multifunzionale Sveglia Touch Screen Termometro Igrometro Sensore wireless Alba Tramonto Igrotermografo – PREZZO: 4 euro al posto di 13 euro – LINK.
- Nuovo tipo Din Rail 2 fili Settimanale 7 Giorni Programmabile Digitale INTERRUTTORE TEMPO Relè di Controllo del Temporizzatore AC 220V 230V 12V 24V 48V 16A – PREZZO: 2,96 euro al posto di 11 euro – LINK.
- Luci a stringa LED per decorazioni natalizie di Halloween 100M disponibili multicolori con 8 modalità impermeabili per prato da giardino all’aperto – PREZZO: 2,94 euro al posto di 12 euro – LINK.
- 4/8/12LED targa europea telaio telecamera retrovisore telecamera di retromarcia visione notturna per camion auto SUV, pickup camper – PREZZO: 2,99 euro al posto di 12 euro – LINK.
- FENVI 300Mbps Wireless WIFI Repeater Remote Wifi Extender amplificatore WiFi 802.11N WiFi Booster ripetitore amplificatore Wi Fi Reapeter – PREZZO: 2,76 euro al posto di 12 euro – LINK.
- Aspirapolvere portatile senza fili Potente aspirazione ciclonica Ricaricabile portatile Ricarica rapida per peli di animali domestici a casa – PREZZO: 19 euro al posto di 49 euro – LINK.
- INSMART Irrigatore Orale Dentale Acqua Flosser Sbiancamento Dei Denti Impermeabile Portatile Dentale Getto D’acqua Filo Interdentale 300ML Detergente Per Denti – PREZZO: 20 euro al posto di 47 euro – LINK.
- 5.8G 1080P 30M Wireless HDMI-Compatibile Video Trasmettitore Audio Ricevitore Extender Display Adattatore Dongle Per TV Box Monitor PC – PREZZO: 28 euro al posto di 66 euro – LINK.
Codici sconto Aliexpress:
TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.