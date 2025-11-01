Ad
Unieuro: volantino di Halloween ricco di promo da PAURA

Approfittate delle incredibili promozioni di Unieuro su elettronica, smartphone, laptop e piccoli elettrodomestici fino a inizio novembre

scritto da Rossella Vitale
unieuro

Siete pronti a fare il pieno di tecnologia e risparmio? Con le offerte di Halloween di Unieuro, ogni acquisto diventa un vero momento di divertimento. Tra i corridoi virtuali del volantino, troverete prezzi che fanno sorridere e prodotti capaci di sorprendere. Immaginate di scoprire tablet, TV, laptop e accessori a cifre così convenienti da farvi restare sbalorditi! Ogni prodotto del volantino di Unieuro è scelto per offrire utilità, qualità e convenienza. Voi non dovete fare altro che lasciarvi guidare dalle promozioni, approfittando di queste occasioni fino al 3 novembre. È il momento di vivere Halloween in modo tecnologico e divertente, senza rinunciare a nulla.

Unieuro scoppia di Offerte

Voi potrete trovare da Unieuro tutto ciò che serve per un’esperienza tecnologica completa. L’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento a 339 euro è perfetto per lavoro e svago, accompagnato dall’Apple Pencil USB-C a 80 euro. Unieuro propone la De’Longhi STILOSA EC235.BK macchina da caffè manuale a 99,99 euro, ideale per espresso e cappuccino, compatibile con polvere e cialde. La selezione di Unieuro include anche il Samsung 55″ Crystal UHD U8000F 4K Vision AI Smart TV (2025) a 399,99 euro, mentre i laptop come l’HP 15-fd0089nl Intel® Core™ i7 16GB 1TB SSD sono disponibili a 599 euro, garantendo prestazioni elevate.

Gli accessori di Unieuro non mancano: l’Apple AirTag a 29 euro, le stampanti Canon PIXMA TS3750i a 39,99 euro e Epson XP-2200 a 59,99 euro permettono di organizzare e stampare tutto con facilità. Unieuro propone anche elettrodomestici, come la LG RH80V9AVHN asciugatrice 8 kg a 649 euro, e soluzioni per la mobilità, come il Cellularline Power Bank 20000 a 29,99 euro. Infine, l’Apple iPhone 17 256GB Nero a 979 euro completa l’offerta di Unieuro, rendendo questa selezione perfetta per tutti i gusti e necessità. Le promozioni sono valide fino al 3 novembre, e voi non potete lasciarvele sfuggire.

halloween offerte unieuro
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.