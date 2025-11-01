Oppo Find N6, il primo con soc Snapdragon 8 Elite Gen 5?

Il produttore tech Oppo sta lavorando alla realizzazione del suo prossimo smartphone di punta pieghevole. Ci stiamo riferendo al prossimo foldable che arriverà sul mercato con il nome di Oppo Find N6. Questo nuovo device dell’azienda sembra che stupirà dal punto di vista delle prestazioni. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, sarà il primo con a bordo il nuovo soc di Qualcomm, il soc Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Oppo Find N6 potrebbe essere il primo ad avere a bordo il soc Snapdragon 8 Elire Gen 5

Il prossimo smartphone pieghevole di casa Oppo potrebbe segnare un importante primato. Come già accennato in apertura, infatti, il prossimo Oppo Find N6 potrebbe essere il primo foldable ad arrivare sul mercato con a bordo l’inedito processore top di gamma di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite Gen 5.

A rivelare questa informazione è stato ancora una volta il noto leaker del settore Digital Chat Station. Quest’ultimo, in particolare, ha anche rivelato altre delle presunte specifiche tecniche. Secondo quanto ha rivelato il leaker su Weibo, il prossimo device foldable dell’azienda potrà contare sulla presenza di un display esterno con una diagonale pari a 6.6 pollici. Al suo interno, invece, il device avrà un display più ampio, con una diagonale pari a 8.1 pollici.

Rispetto al passato, poi, sembra che il nuovo pieghevole avrà uno spessore complessivo ridotto. Dovrebbe infatti essere più sottile e soprattutto più leggero rispetto al suo predecessore. Nonostante questo, l’azienda monterà comunque a bordo una batteria piuttosto capiente, pari nello specifico a 6000 mah. Per quanto riguarda il comparto fotografico, si parla della possibile presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP, il sensore Sony LYT-808. All’appello non sovrebbero mancare un sensore ultra grandangolare e un sensore teleobiettivo con lente periscopica con zoom 3x. Il sistema operativo installato a bordo, invece, sembra che sarà Android 16.