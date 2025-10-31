WhatsApp dice addio a ChatGPT: dal 2026 cambia tutto

In questi giorni è stata annunciata una notizia che nessuno si aspettava nel mondo della tecnologia. WhatsApp si prepara ad affrontare un cambiamento importante. A partire dal 15 gennaio 2026, l’app non supporterà più l’integrazione con ChatGPT, il celebre chatbot di OpenAI.

Tale decisione è stata annunciata ufficialmente dalla stessa OpenAI. Il motivo? Le nuove policy sulla privacy introdotte da Meta, la società che controlla WhatsApp, Facebook e Instagram. Le regole aggiornate vietano infatti l’interazione di app esterne con i messaggi e i gruppi della piattaforma. Di conseguenza sarà impossibile utilizzare bot o intelligenze artificiali di terze parti.

Secondo le stime, la modifica interesserà circa 50 milioni di utenti, che avevano già utilizzato ChatGPT per generare testi, tradurre messaggi o ricevere informazioni in tempo reale. Si tratta di una perdita importante. In particolare per chi aveva imparato a sfruttare le potenzialità dell’AI all’interno delle chat quotidiane.

WhatsApp cambia strategia: più sicurezza, meno libertà

Meta ha giustificato la scelta con la necessità di rafforzare la sicurezza e la tutela dei dati personali. La decisione però segna anche un punto di svolta nel rapporto tra intelligenza artificiale e messaggistica. L’integrazione di ChatGPT, seppur mai ufficiale, aveva dimostrato come l’AI potesse semplificare la comunicazione. Essa facilitava l’organizzazione del lavoro, la scrittura di messaggi complessi e poteva anche fornire un riassunto automatico delle conversazioni.

Insomma, con l’addio a ChatGPT, WhatsApp torna alle origini, puntando su un’esperienza più chiusa ma controllata. Meta tuttavia, non intende rinunciare del tutto all’ IA, l’azienda infatti sta già lavorando a assistenti digitali proprietari, destinati a integrarsi naturalmente con le proprie piattaforme. Questi nuovi strumenti, sviluppati internamente, dovrebbero rispettare pienamente le normative sulla privacy pur offrendo funzioni evolute di risposta automatica e ricerca intelligente.

Nel frattempo, OpenAI esplora soluzioni alternative per mantenere viva la sua presenza nelle app di messaggistica, valutando nuove collaborazioni con piattaforme indipendenti o sistemi aperti.