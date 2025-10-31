Ad
Esselunga: opportunità unica per avere un nuovissimo iPhone in promo

Le promozioni di Esselunga offrono vantaggi esclusivi su dispositivi tecnologici di alto livello con buoni sconto utilizzabili nelle spese successive.

Quando si parla di tecnologia e risparmio, Esselunga emerge come uno store che sa combinare entrambe le esigenze. Non è raro che chi visita i negozi rimanga sorpreso dalla varietà di opportunità disponibili, capaci di rendere l’acquisto di un dispositivo di alto livello un’esperienza soddisfacente e conveniente. Le promozioni attuali si concentrano su prodotti desiderati da molti, offrendo la possibilità di ottenere importanti vantaggi economici grazie ai buoni sconto e alla carta Fìdaty. Chi approfitta di queste promozioni scopre che la tecnologia non è più un lusso lontano, ma un obiettivo raggiungibile, con il supporto di uno store attento alle esigenze dei propri clienti. Esselunga si distingue così per la capacità di unire convenienza e desiderio, trasformando un acquisto ordinario in una scelta consapevole e vantaggiosa.

Offerte Esselunga per i dispositivi tecnologici

Acquistando un iPhone 16e 128 GB al prezzo di € 719,00, Esselunga offre 14 buoni sconto da 30 € ciascuno!  Questi hanno ben un valore totale di 420 € da utilizzare sulle spese successive. La promozione, badate, è valida solo nei negozi Esselunga, fino a esaurimento scorte, e richiede l’utilizzo della Carta Fìdaty! L’iPhone 16e non è acquistabile nei negozi LaEsse né su esselunga.it, quindi si deve andare necessariamente in store. Con l’applicazione dei buoni sconto, il costo effettivo del dispositivo può scendere fino a € 299,00, rendendo l’offerta da acquolina.  La possibilità di utilizzare i buoni in spese successive fa poi gola come non mai! Ogni visita ai punti vendita Esselunga diventa così un’opportunità di ottenere vantaggi esclusivi e rendere l’esperienza di shopping più strategica. Grazie a queste offerte, Esselunga conferma la propria capacità di combinare qualità, tecnologia e convenienza in modo unico e chiaro.

