Netflix, novembre 2025: tutte le serie TV e i film in arrivo

Anche questo mese di novembre si prospetta davvero pieno di capolavori su Netflix, con qualche evento fuori dal coro. L’attesa ovviamente è tutta per Stringer Things e la sua quinta stagione, l’ultima, che sarà divisa in 3 parti. Nel frattempo però ci sono anche altre produzioni che terranno gli utenti incollati allo schermo.

FRANKENSTEIN – dal 7 novembre

Guillermo del Toro rilegge il capolavoro di Mary Shelley in un adattamento che unisce poesia e orrore. Victor Frankenstein, scienziato visionario, dà vita a una creatura mostruosa destinata a distruggerlo. Un film che esplora il confine tra genio e follia, in un viaggio visivo potente e malinconico.

BUON NATAL-EX – dal 12 novembre

Kate, da poco divorziata, vuole trascorrere un ultimo Natale nella casa di famiglia prima di venderla. I suoi piani saltano quando l’ex marito arriva con la nuova fidanzata, scatenando una serie di equivoci e momenti esilaranti. Una commedia romantica dal cast brillante guidato da Alicia Silverstone e Oliver Hudson.

TRAIN DREAMS – dal 21 novembre

Ambientato nell’America dei primi del Novecento, il film racconta la vita di Robert Grainier, un boscaiolo che attraversa un’epoca di profondi cambiamenti sociali e tecnologici. Tratto dal racconto di Denis Johnson, con Joel Edgerton e Felicity Jones, è un dramma intenso sulla resilienza e sulla bellezza della semplicità.

CHAMPAGNE PROBLEMS – dal 19 novembre

Sydney, dirigente ambiziosa, vola in Francia per concludere un importante accordo commerciale. Ma l’incontro con Henri, figlio del fondatore della maison che intende acquisire, complica tutto. Tra Parigi e la Champagne, una storia d’amore e di scelte tra cuore e carriera.

SQUID GAME: LA SFIDA S2 – dal 4 novembre

Nuove prove, nuove alleanze e 456 partecipanti in lotta per un premio da 4,56 milioni di dollari. La seconda stagione del reality ispirato alla serie coreana promette ancora più tensione e colpi di scena.

DEATH BY LIGHTNING – dal 6 novembre

Una serie drammatica ispirata alla storia vera del presidente americano James Garfield e del suo assassino, Charles Guiteau. Un racconto sulla politica, l’ossessione e la follia del potere.

A MAN ON THE INSIDE S2 – dal 20 novembre

L’investigatore Charles Nieuwendyk torna sotto copertura in un college elitario per scoprire chi sta ricattando il rettore. Tra sospetti, segreti e una nuova storia d’amore, la stagione promette intrighi e ironia.

THE BEAST IN ME – dal 13 novembre

Dopo la perdita del figlio, la scrittrice Aggie Wiggs trova ispirazione nel nuovo vicino, un uomo dal passato oscuro. Un thriller psicologico con Claire Danes e Matthew Rhys, tra ossessione e desiderio di redenzione.

STRANGER THINGS S5 – dal 27 novembre (Volume 1)

Ultimo capitolo per la saga ambientata a Hawkins. L’inverno del 1987 segna la resa dei conti con Vecna. Divisa in tre parti, la stagione finale promette emozioni e battaglie epiche per chiudere la storia che ha segnato una generazione.

EVENTO SPECIALE – JAKE PAUL VS. TANK DAVIS – 14 novembre

Netflix trasmetterà in esclusiva mondiale l’incontro tra Jake Paul e Gervonta “Tank” Davis, uno degli eventi pugilistici più attesi dell’anno, in diretta dal Kaseya Center di Miami.