Echo Dot Max ed Echo Studio arrivano anche in Italia

Amazon, con il lancio in Italia di Echo Dot Max ed Echo Studio, rinnova la propria proposta nel settore degli smart speaker. Ciò portando sul mercato dispositivi più potenti e progettati per integrarsi con le future esperienze di intelligenza artificiale generativa. Entrambi i modelli nascono per unire qualità acustica e tecnologia di nuova generazione. Il tutto con il supporto ad Alexa+ previsto non appena sarà disponibile nel Paese. Con tale doppia proposta, Amazon consolida la propria posizione in un mercato in rapida evoluzione. Echo Dot Max ed Echo Studio rappresentano non solo un aggiornamento tecnologico, ma anche un’anticipazione delle modalità con cui l’interazione vocale entrerà sempre più nella vita quotidiana degli utenti.

Amazon: ecco i dettagli sui nuovi speaker Echo Dot Max e Echo Studio

Il nuovo Echo Dot Max rappresenta una svolta nella serie. Ciò grazie a un sistema audio completamente riprogettato. Per la prima volta, il dispositivo è stato costruito intorno a due speaker integrati in un’unica scocca. Una scelta che elimina il modulo separato e consente di ottenere bassi tre volte più intensi. Il suono si adatta automaticamente allo spazio e combina un woofer ad alta escursione con un tweeter personalizzato. Offrendo in tal modo una resa chiara e corposa anche in ambienti ampi. Il prezzo di lancio sul sito Amazon.it è di 109,99 euro.

Diverso l’approccio del nuovo Echo Studio, pensato per chi cerca un’esperienza di ascolto immersiva e un design in linea con gli interni moderni. Più compatto del 40% rispetto alla versione precedente, il dispositivo unisce un woofer potenziato a tre driver full-range. Quest’ultimi posizionati per diffondere un suono ampio e bilanciato. La compatibilità con le tecnologie Dolby Atmos e audio spaziale permette di ottenere un effetto tridimensionale e coinvolgente. Il rivestimento in maglia 3D, scelto per garantire trasparenza acustica, contribuisce a un’estetica pulita e minimale. Echo Studio è disponibile a 239,99 euro.

Entrambi i modelli sono alimentati da una nuova generazione di chip personalizzati, denominati AZ3 e AZ3 Pro. Quest’ultimi sono capaci di gestire processi di intelligenza artificiale locale e migliorare la risposta ai comandi vocali. Il primo, integrato in Echo Dot Max, ottimizza la precisione dei microfoni e la capacità di riconoscere la parola di attivazione anche in ambienti rumorosi. L’AZ3 Pro, presente in Echo Studio, estende tali funzioni, supportando modelli linguistici e visivi più complessi. A completare la piattaforma hardware, il sistema sensoriale Omnisense, che sfrutta segnali audio, ultrasuoni e radar WiFi per adattare l’interazione con Alexa al contesto circostante. E non è tutto. I nuovi dispositivi Echo possono essere collegati tra loro per creare un vero impianto home theater. Con la funzione Alexa Home Theater, è possibile, infatti, combinare fino a cinque dispositivi Echo con Fire TV Stick compatibili. Ottenendo così un suono surround sincronizzato senza configurazioni complesse.