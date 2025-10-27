Ad
MediaWorld: l’Halloween che porta sconti da paura

MediaWorld celebra la notte di Halloween con prezzi che tagliano come la colonna sonora di Carpenter e offerte per ogni appassionato.

scritto da Rossella Vitale
Nel silenzio della notte di Halloween, il respiro si fa corto. Non per la paura, ma perché MediaWorld ha appena pubblicato le sue nuove offerte. Ti ritrovi a fissare lo schermo come Jamie Lee Curtis la finestra: tra ombre e suspense, compare un prezzo che non ti aspettavi. MediaWorld gioca con i battiti del cuore: non un film horror, ma una sequenza di occasioni che si succedono come note di sintetizzatore. È il momento perfetto per aggiornare la tecnologia e affrontare l’inverno con un sorriso (e un telecomando nuovo). Chi cerca gadget trova delizie, chi cerca performance trova mostri di potenza. E alla fine, nessuno fugge: tutti restano a godersi il brivido del risparmio.

Gli sconti MediaWorld da film cult

Mediaworld presenta uno SMARTWATCH SAMSUNG Galaxy Watch6 Classic 43, SILVER a 169,99 euro, soluzione sofisticata e funzionale per chi vuole un orologio smart elegante e completo. C’è poi lo SMARTWATCH HUAWEI WATCH GT5 41 mm + auricolari wireless FreeBuds 5i, Blue a 199 euro, un’offerta doppia perfetta per chi ama ascoltare musica e avere controllo sul polso. Mediaworld propone anche la custodia MagSafe in tessuto FineWoven per iPhone 15 Plus – Gelso a 17,99 euro, ideale per chi cerca protezione leggera con stile. Volete colore? Mediaworld mette in promozione la custodia MagSafe in silicone per iPhone 16 – Giallo carambola a 26,99 euro, vibrante e pratica. Se cercate auricolari, Mediaworld propone i JVC HA-A8T auricolari wireless, bianco a 49,99 euro, comodi e discreti.

Se invece preferite un tablet per leggere fumetti horror o studiare incantesimi, Mediaworld include il XIAOMI Redmi Pad Pro 6+128 GB, 12,1″, Graphite Gray a 199 euro. Volete un notebook potente? Mediaworld lancia in offerta l’HP Victus 15-fb3703nl, 15,6″, Ryzen 7 8845HS, 16 GB, SSD 1 000 GB a 999 euro. Per chi predilige un desktop elegante, Mediaworld propone il LENOVO IdeaCentre AIO 27ARR9, 27″, Ryzen5 7535HS, 16 GB, 512 GB SSD, Cloud Grey a 749 euro. E per i gamer: Mediaworld include il monitor ASUS Rog Swift PG32UQXR 32″, UHD 4K, refresh 160 Hz a 999,99 euro. Infine, per lo storage extra, Mediaworld offre il SEAGATE Basic 2 TB USB 3.0 a 75,99 euro. Approfittate di queste occasioni: Mediaworld sta per diventare il vostro regno tecnologico per Halloween, e ogni gadget è una sorpresa che vi farà esclamare «wow!».

