Apple iPad Air, il prezzo AMAZON è da URLO solo oggi

Amazon riserva una nuova interessante sorpresa per tutti i consumatori che vogliono acquistare un Apple iPad Air pagandolo il minimo possibile, infatti in questi giorni è previsto uno sconto speciale sul valore originario di listino, arrivando così a dover sostenere un investimento di poco inferiore ai 600 euro.

La promozione di questi giorni rappresenta sicuramente la migliore occasione per riuscire ad acquistare il tablet di fascia medio-alta che tanti vorrebbero poter aggiungere al proprio carrello, proprio perché si tratta di una soluzione da cogliere subito al volo, nell’ottica di godere di un display da 11 pollici di diagonale, un Liquid Retina che può raggiungere una risoluzione elevata, sempre mantenendo un perfetto rispetto della gamma cromatica, con dettagli e nitidezza davvero più unici che rari.

Il processore è Apple M3, studiato appositamente per Apple Intelligence, con alle sue spalle 128GB di memoria interna (almeno nella nostra versione, e ricordiamo non essere espandibile con microSD), fermo restando godere oltretutto della sola connessione WiFi. Ciò sta a significare che il consumatore si potrà collegare alla rete solo appoggiandosi al WiFi di casa, senza poter effettivamente installare SIM o eSIM di vario genere.

Apple iPad Air, che occasione con questo sconto Amazon

Apple iPad Air può essere oggi vostro con un prezzo veramente scontatissimo rispetto al suo listino di 669 euro, a tutti gli effetti il consumatore si ritrova a poter spendere soli 599 euro, circa 70 euro di offerta, godendo del prodotto nelle sue normali e più classiche condizioni di vendita (sempre con garanzia di 24 mesi). Lo potete oggi acquistare qui.

Il comparto fotografico è ovviamente limitato, parlando a tutti gli effetti di un tablet, nella parte posteriore si può trovare un singolo sensore da 12 megapixel, che viene replicato anche anteriormente.