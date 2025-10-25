Android XR: il Play Store svela in anticipo la nuova era dei giochi

Colpo di scena alla vigilia del lancio di Galaxy XR, il visore di Samsung sviluppato in collaborazione con Google e Qualcomm. Il Play Store ha mostrato in anticipo una sezione dedicata alle esperienze immersive AndroidXR, rivelando così i primi giochi e applicazioni pronti per il debutto della piattaforma. Un passo falso temporale, ma che offre la prima panoramica concreta sul nuovo ecosistema di Android XR, ossia quella che unisce realtà virtuale (VR), aumentata (AR) e mista (MR).

Tra i titoli già visibili emergono Vacation Simulator, seguito del popolare Job Simulator, e Asteroid, insieme a NFL Pro Era e alla piattaforma di streaming Naver CHZZK XR. Non mancano nomi noti agli appassionati di realtà virtuale come Demeo, di Resolution Games, e Walkabout Mini Golf VR, che ripropone in chiave immersiva uno dei passatempi più amati. Ma la vera sorpresa è la presenza di Virtual Desktop. Ovvero l’app che consente di collegarsi al proprio PC in modalità wireless per navigare, guardare film o giocare ai titoli PCVR. Una mossa che conferma l’intenzione di Google di rendere Android XR un sistema capace di supportare non solo esperienze mobili, ma anche applicazioni avanzate e di fascia alta.

Android XR, tra giochi, visori e futuro dell’intrattenimento digitale

La comparsa della sezione XR sul Play Store, a un giorno dal lancio ufficiale di GalaxyXR, dimostra che Google punta a posizionare AndroidXR come il cuore del nuovo ecosistema immersivo. I giochi elencati mostrano un mix di esperienze ludiche e produttive, segno che la piattaforma non si limiterà al divertimento, ma si estenderà anche al lavoro e alla produttività in ambienti virtuali. Con Virtual Desktop, ad esempio, sarà possibile accedere al PC e ai software tradizionali direttamente dal visore, un passo verso quella fusione tra mondo reale e digitale che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza.

Gli analisti ipotizzano che Galaxy XR possa superare i 2.000€ di prezzo, collocandosi come un dispositivo premium per appassionati e professionisti. Ad ogni modo gli utenti non dovranno attendere molto per poterne usufruire. AndroidXR promette di segnare un nuovo capitolo nell’evoluzione del mondo mobile, portando l’universo Android in una dimensione tridimensionale e interattiva, dove il confine tra gioco e realtà diventa sempre più sottile.