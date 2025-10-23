Poco X7 5G, a questo prezzo è un OCCASIONE su Aliexpress

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone che sia affidabile ma non vuole allo stesso tempo spendere cifre esose, c’è un’occasione imperdibile su Aliexpress. Il noto store di shopping online sta infatti proponendo al momento un fantastico smartphone del produttore tech Poco con un notevole sconto. Ci stiamo riferendo al nuovo Poco X7 5G. Gli utenti lo potranno ora acquistare sullo store ad un prezzo folle di soli 196,40 euro, grazie allo sconto proposto del 38%. Questo permetterà agli utenti di risparmiare complessivamente un importo di 127,05 euro rispetto al suo prezzo di listino. Per acquistarlo, sarà sufficiente recarsi A QUESTO LINK.

Poco X7 5G, a questo prezzo è davvero un affare solo sullo store online Aliexpress

Il nuovo Poco X7 5G è al momento proposto sullo store di shopping online Aliexpress ad un prezzo davvero eccezionale. Questo smartphone, in particolare, è estremamente completo ed affidabile, soprattutto se rapportato alla sua fascia di prezzo di appartenenza. La versione proposta in sconto sullo store è quella con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. Al momento dell’acquisto, però, gli utenti potranno anche scegliere il taglio di memoria con 12 GB di RAM e ben 512 GB di storage interno.

Sulla parte frontale lo smartphone vanta la presenza di un pannello di estrema qualità con tecnologia AMOLED. Dal punto di vista dell’autonomia i risultati sono inoltre promettenti. La batteria presente a bordo ha infatti una capienza pari a ben 5110 mah. Le prestazioni sono poi davvero affidabili per questa fascia di prezzo. Il processore presente a bordo è infatti il soc MediaTek Dimensity 7300 Ultra.

Come già detto in apertura, il nuovo Poco X7 5G è al momento disponibile all’acquisto sullo store online Aliexpress con un ottimo sconto pari al 38%. Gli utenti potranno infatti portarselo a casa con un prezzo folle. Per acquistarlo, basta seguire QUESTO LINK.