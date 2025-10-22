JT-60SA e XICS insieme per rendere la fusione energia pulita

Siamo nel bel mezzo di una vera e propria corsa alle stelle, ma a differenza degli anni Sessanta, qui non si lanciano razzi: si cerca di imbrigliare la forza del Sole qui sulla Terra. E il palcoscenico di questa ennesima mossa cruciale è Naka, in Giappone, dove sorge il JT-60SA, il gigante della fusione nucleare sperimentale. È il reattore più grande che abbiamo in funzione, un vero e proprio laboratorio per testare il futuro energetico del pianeta, e in questi giorni si sta preparando a ricevere un ospite d’onore che farà la differenza.

JT-60SA accoglie XICS, l’occhio per domare il plasma della fusione

Parliamo di uno spettrometro a cristallo per immagini a raggi X, o XICS per gli amici, un bestione da quattro tonnellate che sembra uscito da un film di fantascienza, ma che è pura, sofisticata ingegneria americana. Arriva dal Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL), ed è la prima volta che gli Stati Uniti contribuiscono direttamente con una strumentazione così cruciale a un reattore giapponese: un bel segnale di quanto la posta in gioco sia alta e la collaborazione globale indispensabile.

Ma a cosa serve questo attrezzo pesante e complicato? Beh, la fusione nucleare, quella che promette energia pulita e virtualmente illimitata, ha un cuore incandescente: il plasma. È materia portata a milioni di gradi, come quella che alimenta le stelle, e la sfida non è tanto scaldarla, quanto tenerla confinata, senza che si scomponga o sfugga al controllo magnetico. Il JT-60SA è enorme — detiene anche il record mondiale per i suoi 160 metri cubi di plasma — ma la difficoltà più grande è mantenerlo stabile.

È qui che entra in gioco l’XICS. Immaginate che il plasma sia un paziente in terapia intensiva: lo spettrometro è l’occhio iper-analitico che misura ogni battito, ogni minima variazione. Il suo compito è analizzare le emissioni di raggi X del plasma con una precisione chirurgica per fornirci dati fondamentali su temperatura, densità e composizione. Sono informazioni vitali, il libretto di istruzioni per i ricercatori per capire come bilanciare le forze magnetiche e mantenere l’equilibrio. Senza questi dati precisi e in tempo reale, qualsiasi instabilità potrebbe far deragliare l’intero esperimento.

Insomma, in oltre vent’anni di sviluppo al PPPL, questo dispositivo è diventato la chiave di volta per passare dalla teoria alla pratica. I dati raccolti dal 2026, quando l’XICS sarà installato, serviranno per ottimizzare le performance del reattore e, cosa ancora più importante, per rendere le scariche di plasma sempre più stabili. Questo è un passaggio obbligato se vogliamo che la fusione non rimanga solo una promessa scientifica, ma diventi una fonte energetica affidabile e concreta per le nostre case e industrie. Il JT-60SA, in attesa che il cugino super-massiccio ITER entri in funzione in Francia, si conferma il banco di prova essenziale, e con l’occhio vigile dell’XICS, un altro passo verso la riproduzione dell’energia stellare sulla Terra è stato compiuto. L’umanità sta imparando a fare il Sole, un esame del sangue al plasma alla volta.