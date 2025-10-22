Ad
mercoledì, Ottobre 22, 2025
Comet: occasioni da urlo da cogliere prima della SCADENZA

Tante proposte irresistibili da Comet fino al 22, pensate per voi che amate tecnologia, casa e buon caffè senza rinunce.

scritto da Rossella Vitale
Avete presente quella sensazione che precede Halloween, quando l’aria si fa frizzante e ogni ombra sembra nascondere una sorpresa? Ecco, Comet ha deciso di cavalcare quell’eccitazione per offrirvi promozioni davvero stregate. Voi potrete esplorare selezioni che stimolano la vostra curiosità: smartphone, tv, gadget per la casa, ogni opportunità diventa un’occasione da scoprire. Mentre le foglie cadono e il buio della sera invita a restare in casa, voi potreste scegliere di dedicarvi a uno shopping informato e divertente. E per dare un sottofondo perfetto, quale brano migliore di “Somebody’s Watching Me” di Rockwell? Quel ritmo che suggerisce che qualcuno, o qualcosa, sta osservando… proprio come queste offerte che vi tengono d’occhio. Così, anziché tema e paura, l’esperienza diventa giocosa: voi, lo schermo e la voglia di scegliere il meglio.

Di offerte Comet ne ha a bizzeffe!

Comet propone il Samsung Galaxy S24 8/256 GB Cobalt Violet a 499 euro, un telefono potente che sicuramente catturerà il vostro interesse. Obiettivo diverso? Nessun problema: Comet offre il Motorola Moto G05 8/256 GB Denim Blue a 119 euro, perfetto per chi desidera efficienza sobria. Quando volete qualcosa di versatile, Comet vi mette a disposizione l’Apple iPad A16 11″ Wi-Fi 128 GB in giallo a 349 euro, utile in molte situazioni. Se desiderate immagini spettacolari, Comet propone il Samsung TV QLED 65″ QE65Q7F5AUXZT a 699 euro per visioni ampie e coinvolgenti.

Voi che tenete alla vostra forma troverete interessante il Garmin Venu 3 Black/Slate a 399 euro, studiato per seguire i vostri progressi. Per la pulizia domestica, Comet presenta la Rowenta Lavapavimenti GZ5035WO Nero a 249 euro, pensata per alleggerire il lavoro. Amate il profumo del caffè? Comet ha previsto la Lavazza macchina da caffè capsule LM 860 Jolie Evo Green a 69,90 euro, perfetta per i vostri momenti di relax. Se volete schermi grandi, Comet include il Samsung TV LED 75″ UE75U7000FUXZT Titan Gray a 699 euro, ideali per film e sport. E se cercate un giusto equilibrio, Comet offre lo Xiaomi Redmi Note 14 8/256 GB Midnight Black a 179 euro, una proposta davvero convincente.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.